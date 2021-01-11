https://ria.ru/20210111/pogoda-1592509245.html

Вильфанд предупредил москвичей об опасной погодной аномалии

Вильфанд предупредил москвичей об опасной погодной аномалии

В столицу на этой неделе придут "трескучие морозы", заявил "Вечерней Москве" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T03:53

2021-01-11T03:53

2021-01-11T10:57

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Вильфанд предупредил об опасной погодной аномалии

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590896808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d49348861d5d63ad99602c3570b11b17.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В столицу на этой неделе придут "трескучие морозы", заявил "Вечерней Москве" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Так, в понедельник, 11 января, днем будет минус девять-одиннадцать градусов (ночью — минус 17-19 градусов). Во вторник — чуть холоднее: минус одиннадцать-тринадцать градусов (минус 18-23 градуса ночью). Самые низкие дневные температуры ожидаются в среду — минус 14-19 градусов (минус 16-21 градус в ночное время). В следующие дни мороз немного утихнет. В четверг — минус 13-18 градусов (минус 12-17 градусов ночью), в пятницу — минус десять-пятнадцать градусов (минус 13-18 градусов в ночное время). К субботе снова похолодает — днем будет минус 12-17 градусов.Метеоролог объяснил, что погода меняется из-за прихода холодного воздуха из Сибири. Вильфанд отметил, что максимальные температуры со среды — около минус 15, что ниже нормы на восемь и девять градусов.Кроме того, синоптик добавил, что уровень атмосферного давления изменится незначительно, поэтому у метеозависимых людей нет причин для беспокойства.

https://ria.ru/20210108/pokholodanie-1592283920.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество