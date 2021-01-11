https://ria.ru/20210111/pogoda-1592509245.html
Вильфанд предупредил москвичей об опасной погодной аномалии
Вильфанд предупредил москвичей об опасной погодной аномалии
В столицу на этой неделе придут "трескучие морозы", заявил "Вечерней Москве" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T03:53
2021-01-11T03:53
2021-01-11T10:57
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Вильфанд предупредил об опасной погодной аномалии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590896808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d49348861d5d63ad99602c3570b11b17.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В столицу на этой неделе придут "трескучие морозы", заявил "Вечерней Москве" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Так, в понедельник, 11 января, днем будет минус девять-одиннадцать градусов (ночью — минус 17-19 градусов). Во вторник — чуть холоднее: минус одиннадцать-тринадцать градусов (минус 18-23 градуса ночью). Самые низкие дневные температуры ожидаются в среду — минус 14-19 градусов (минус 16-21 градус в ночное время). В следующие дни мороз немного утихнет. В четверг — минус 13-18 градусов (минус 12-17 градусов ночью), в пятницу — минус десять-пятнадцать градусов (минус 13-18 градусов в ночное время). К субботе снова похолодает — днем будет минус 12-17 градусов.Метеоролог объяснил, что погода меняется из-за прихода холодного воздуха из Сибири. Вильфанд отметил, что максимальные температуры со среды — около минус 15, что ниже нормы на восемь и девять градусов.Кроме того, синоптик добавил, что уровень атмосферного давления изменится незначительно, поэтому у метеозависимых людей нет причин для беспокойства.
https://ria.ru/20210108/pokholodanie-1592283920.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590896808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bbf3751ff4341e8051a7098a7365b498.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
В столицу
на этой неделе придут "трескучие морозы", заявил "Вечерней Москве
" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
Так, в понедельник, 11 января, днем будет минус девять-одиннадцать градусов (ночью — минус 17-19 градусов). Во вторник — чуть холоднее: минус одиннадцать-тринадцать градусов (минус 18-23 градуса ночью). Самые низкие дневные температуры ожидаются в среду — минус 14-19 градусов (минус 16-21 градус в ночное время). В следующие дни мороз немного утихнет. В четверг — минус 13-18 градусов (минус 12-17 градусов ночью), в пятницу — минус десять-пятнадцать градусов (минус 13-18 градусов в ночное время). К субботе снова похолодает — днем будет минус 12-17 градусов.
Метеоролог объяснил, что погода меняется из-за прихода холодного воздуха из Сибири. Вильфанд отметил, что максимальные температуры со среды — около минус 15, что ниже нормы на восемь и девять градусов.
"Всю следующую неделю ожидать потепления неоткуда. <...> Не просто зимняя, а суровая зимняя погода. Это называется опасным явлением погоды. Аномально холодная погода", — рассказал Вильфанд.
Кроме того, синоптик добавил, что уровень атмосферного давления изменится незначительно, поэтому у метеозависимых людей нет причин для беспокойства.