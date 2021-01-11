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Вильфанд предупредил москвичей об опасной погодной аномалии
Вильфанд предупредил москвичей об опасной погодной аномалии
В столицу на этой неделе придут "трескучие морозы", заявил "Вечерней Москве" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T03:53
2021-01-11T10:57
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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Вильфанд предупредил об опасной погодной аномалии
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В столицу на этой неделе придут "трескучие морозы", заявил "Вечерней Москве" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Так, в понедельник, 11 января, днем будет минус девять-одиннадцать градусов (ночью — минус 17-19 градусов). Во вторник — чуть холоднее: минус одиннадцать-тринадцать градусов (минус 18-23 градуса ночью). Самые низкие дневные температуры ожидаются в среду — минус 14-19 градусов (минус 16-21 градус в ночное время). В следующие дни мороз немного утихнет. В четверг — минус 13-18 градусов (минус 12-17 градусов ночью), в пятницу — минус десять-пятнадцать градусов (минус 13-18 градусов в ночное время). К субботе снова похолодает — днем будет минус 12-17 градусов.Метеоролог объяснил, что погода меняется из-за прихода холодного воздуха из Сибири. Вильфанд отметил, что максимальные температуры со среды — около минус 15, что ниже нормы на восемь и девять градусов.Кроме того, синоптик добавил, что уровень атмосферного давления изменится незначительно, поэтому у метеозависимых людей нет причин для беспокойства.
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд предупредил москвичей об опасной погодной аномалии

03:53 11.01.2021 (обновлено: 10:57 11.01.2021)
 
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В столицу на этой неделе придут "трескучие морозы", заявил "Вечерней Москве" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Так, в понедельник, 11 января, днем будет минус девять-одиннадцать градусов (ночью — минус 17-19 градусов). Во вторник — чуть холоднее: минус одиннадцать-тринадцать градусов (минус 18-23 градуса ночью). Самые низкие дневные температуры ожидаются в среду — минус 14-19 градусов (минус 16-21 градус в ночное время). В следующие дни мороз немного утихнет. В четверг — минус 13-18 градусов (минус 12-17 градусов ночью), в пятницу — минус десять-пятнадцать градусов (минус 13-18 градусов в ночное время). К субботе снова похолодает — днем будет минус 12-17 градусов.
Метеоролог объяснил, что погода меняется из-за прихода холодного воздуха из Сибири. Вильфанд отметил, что максимальные температуры со среды — около минус 15, что ниже нормы на восемь и девять градусов.

"Всю следующую неделю ожидать потепления неоткуда. <...> Не просто зимняя, а суровая зимняя погода. Это называется опасным явлением погоды. Аномально холодная погода", — рассказал Вильфанд.

Кроме того, синоптик добавил, что уровень атмосферного давления изменится незначительно, поэтому у метеозависимых людей нет причин для беспокойства.
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