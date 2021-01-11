https://ria.ru/20210111/podmoskove-1592557465.html

Власти Подмосковья рассказали, какая акция привлечет туристов в регион

Власти Подмосковья рассказали, какая акция привлечет туристов в регион

Акция Почты России, выпустившей лимитированную серию открыток в стиле народных художественных промыслов Подмосковья, поможет возродить интерес к ремеслам и... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:04

2021-01-11T13:04

2021-01-11T13:04

туризм

новый иерусалим

туристы

новости - туризм

почта россии

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Акция Почты России, выпустившей лимитированную серию открыток в стиле народных художественных промыслов Подмосковья, поможет возродить интерес к ремеслам и будет способствовать росту числа туристов, заявила РИА Новости вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова на мероприятии "Мастерская Рождества" .Трехдневная развлекательно-гастрономическая программа прошла на территории музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим" в Истре. В новогоднем мини-городе рождественской ярмарки все эти дни работал мобильный пункт Почты России. Здесь гости и участники события получили в подарок яркие открытки из лимитированной серии в три тысячи штук, выполненные в стиле народных художественных промыслов Подмосковья."Акция пользовалась успехом. Я сама с удовольствием взяла на память несколько открыток. Подарю друзьям и, конечно, сохраню как напоминание об этом празднике. С одной стороны, это возможность порадовать тех, кто тебе дорог, с другой — продвижение народных художественных промыслов Подмосковья, развитию которых мы сейчас уделяем большое внимание", — сказала Виртуозова.Она отметила прекрасную возможность в век быстрых энергий и цифровых технологий окунуться в детство, вспомнить такой способ связи, написать теплые слова близким и друзьям, поднять настроение и им, и себе."Мне кажется, что подобное продвижение народных промыслов России поможет возродить и усилить интерес к этой отрасли в регионах страны и за рубежом. Что в свою очередь будет способствовать росту внутренних и зарубежных турпотоков в Московскую область", - добавила вице-губернатор.По данным властей Подмосковья, за три дня работы ярмарки гости отправили около 1,5 тысячи открыток в более чем 70 городов России и порядка 15 стран мира. Лидерами среди международных отправлений стали Германия, Болгария, США, Франция, Италия, Украина, Белоруссия и Молдова.Мероприятие было проведено в рамках совместного проекта Почты России и Комитета по туризму Московской области.

https://ria.ru/20210110/ekskursii-1591645458.html

новый иерусалим

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый иерусалим, туристы, новости - туризм, почта россии, московская область (подмосковье)