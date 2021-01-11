https://ria.ru/20210111/peregovory-1592605857.html

Переговоры Путина, Пашиняна и Алиева идут уже больше трех часов

Переговоры Путина, Пашиняна и Алиева идут уже больше трех часов

Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым идут уже... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:21

2021-01-11T17:21

2021-01-11T17:30

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

москва

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым идут уже больше трех часов.Алиев и Пашинян прибыли в Москву сегодня утром. Как сообщала пресс-служба администрации российского президента, встречу решено было провести по инициативе Путина.В начале переговоров в Кремле он поблагодарил коллег из Армении и Азербайджана за готовность обсудить реализацию трехстороннего соглашения по Карабаху и дальнейшие шаги по решению проблем в регионе."Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия", — добавил он.Президент сообщил, что вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе займется специальная трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана.Мирное соглашение по КарабахуВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Как отмечал Пашинян, он готов уйти в отставку, но "только по решению народа".

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Путин пожал руки Алиеву и Пашиняну перед началом переговоров по Карабаху Путин пожал руки Алиеву и Пашиняну перед началом переговоров по Карабаху 2021-01-11T17:21 true PT0M11S

Трехсторонние переговоры в Кремле: Путин оценил нынешнюю обстановку в Карабахе как спокойную "Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия" — Путин об урегулировании обстановки в Нагорном Карабахе. Президент сообщил, что вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе займется специальная трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. 2021-01-11T17:21 true PT2M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире