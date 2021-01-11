https://ria.ru/20210111/peregovory-1592605857.html
Переговоры Путина, Пашиняна и Алиева идут уже больше трех часов
Переговоры Путина, Пашиняна и Алиева идут уже больше трех часов
Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым идут уже... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:21
2021-01-11T17:21
2021-01-11T17:30
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
москва
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым идут уже больше трех часов.Алиев и Пашинян прибыли в Москву сегодня утром. Как сообщала пресс-служба администрации российского президента, встречу решено было провести по инициативе Путина.В начале переговоров в Кремле он поблагодарил коллег из Армении и Азербайджана за готовность обсудить реализацию трехстороннего соглашения по Карабаху и дальнейшие шаги по решению проблем в регионе."Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия", — добавил он.Президент сообщил, что вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе займется специальная трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана.Мирное соглашение по КарабахуВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Как отмечал Пашинян, он готов уйти в отставку, но "только по решению народа".
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москва
азербайджан
армения
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин пожал руки Алиеву и Пашиняну перед началом переговоров по Карабаху
Путин пожал руки Алиеву и Пашиняну перед началом переговоров по Карабаху
2021-01-11T17:21
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Трехсторонние переговоры в Кремле: Путин оценил нынешнюю обстановку в Карабахе как спокойную
"Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия" — Путин об урегулировании обстановки в Нагорном Карабахе.
Президент сообщил, что вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе займется специальная трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана.
2021-01-11T17:21
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина
с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым
идут уже больше трех часов.
Алиев и Пашинян прибыли в Москву
сегодня утром. Как сообщала пресс-служба администрации российского президента, встречу решено было провести по инициативе Путина.
В начале переговоров в Кремле он поблагодарил коллег из Армении и Азербайджана за готовность обсудить реализацию трехстороннего соглашения по Карабаху и дальнейшие шаги по решению проблем в регионе.
"Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия", — добавил он.
Президент сообщил, что вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе
займется специальная трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана.
Мирное соглашение по Карабаху
В конце сентября Армения
и Азербайджан
обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Как отмечал Пашинян, он готов уйти в отставку, но "только по решению народа".