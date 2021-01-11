https://ria.ru/20210111/pelosi-1592543800.html

В Госдуме оценили заявление Пелоси, назвавшей Трампа "служанкой" Путина

В Госдуме оценили заявление Пелоси, назвавшей Трампа "служанкой" Путина

Заявления американских политиков о "русском следе" напоминают уже заезженную пластинку, а слова, что действующий президент США Дональд Трамп - "служанка"... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:56

2021-01-11T11:56

2021-01-11T11:56

захват капитолия в вашингтоне

нэнси пелоси

дональд трамп

госдума рф

елена панина

сша

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Заявления американских политиков о "русском следе" напоминают уже заезженную пластинку, а слова, что действующий президент США Дональд Трамп - "служанка" российского лидера Владимира Путина - симптом деградации американской политической культуры, сказала РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала президента США Дональда Трампа "служанкой" (hand maiden) президента РФ Владимира Путина и предположила, что у России имеется на Трампа какой-то компромат.Панина отметила, что подобные заявления о "русском следе" и "агентах Путина" повторяются уже четыре года и напоминают "заезженную виниловую пластинку".Что касается Трампа, продолжила депутат, то создается впечатление решимости американского истеблишмента политически уничтожить не только его лично, но и институт сильной президентской власти в США как таковой."Никогда еще человек, занимающий пост президента США, не подвергался таким унижениям, как сейчас – его объявляют преступником, отключают от социальных сетей. Видимо, дело здесь не только в Трампе, но в осознанном стремлении "глубинного государства" в принципе исключить возможность существования в США сильного президента", - добавила Панина.Учитывая огромные военные, информационные и экономические ресурсы США, попытки исключить сильный институт президентства в США - опасная тенденция, подчеркнула парламентарий."Заокеанская сверхдержава становится от этого еще более опасной и непредсказуемой", - констатировала Панина.

https://ria.ru/20210111/pelosi-1592510850.html

https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, дональд трамп, госдума рф, елена панина, сша, в мире