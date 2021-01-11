https://ria.ru/20210111/pelosi-1592510850.html

Пелоси предположила, что Трамп может помиловать самого себя

Пелоси предположила, что Трамп может помиловать самого себя

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предположила, что президент Дональд Трамп может помиловать самого себя. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T04:46

2021-01-11T04:46

2021-01-11T04:46

захват капитолия в вашингтоне

нэнси пелоси

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предположила, что президент Дональд Трамп может помиловать самого себя.Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

https://ria.ru/20210111/pelosi-1592510498.html

вашингтон (город)

сша

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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире