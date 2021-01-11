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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
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Пелоси предположила, что Трамп может помиловать самого себя
Пелоси предположила, что Трамп может помиловать самого себя
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предположила, что президент Дональд Трамп может помиловать самого себя. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T04:46
2021-01-11T04:46
захват капитолия в вашингтоне
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предположила, что президент Дональд Трамп может помиловать самого себя.Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Пелоси предположила, что Трамп может помиловать самого себя

04:46 11.01.2021
 
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предположила, что президент Дональд Трамп может помиловать самого себя.

"Он может помиловать себя за федеральные преступления, он не может помиловать себя за преступления по законодательству штатов. Поэтому против него идет расследование в штате Нью-Йорк", - заявила Пелоси в интервью CBS.

Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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Захват Капитолия в ВашингтонеНэнси ПелосиКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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