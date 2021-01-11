https://ria.ru/20210111/pelosi-1592510498.html

Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"

Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала президента США Дональда Трампа "служанкой" (hand maiden) президента РФ Владимира Путина и предположила, что у... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T04:40

2021-01-11T04:40

2021-01-11T04:41

захват капитолия в вашингтоне

вашингтон

нэнси пелоси

дональд трамп

роберт мюллер

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала президента США Дональда Трампа "служанкой" (hand maiden) президента РФ Владимира Путина и предположила, что у России имеется на Трампа какой-то компромат."Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа - личное, политическое, финансовое. <...> Другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, нет ", - сказала Пелоси в интервью CBS.Она также назвала Трампа "помешанным" и выразила мнение, что его необходимо привлечь к уголовной ответственности.Демократы на протяжении долгого времени обвиняли Трампа в "сговоре" с Россией. Белый дом и Кремль это опровергали. Спецпрокурор Роберт Мюллер, чье двухлетнее расследование в минюсте США завершилось в 2019 году, также не нашел свидетельств "сговора".

https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html

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вашингтон, нэнси пелоси, дональд трамп, роберт мюллер, владимир путин, сша, в мире