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Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"
Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала президента США Дональда Трампа "служанкой" (hand maiden) президента РФ Владимира Путина и предположила, что у... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T04:40
2021-01-11T04:41
захват капитолия в вашингтоне
вашингтон
нэнси пелоси
дональд трамп
роберт мюллер
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала президента США Дональда Трампа "служанкой" (hand maiden) президента РФ Владимира Путина и предположила, что у России имеется на Трампа какой-то компромат."Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа - личное, политическое, финансовое. &lt;...&gt; Другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, нет ", - сказала Пелоси в интервью CBS.Она также назвала Трампа "помешанным" и выразила мнение, что его необходимо привлечь к уголовной ответственности.Демократы на протяжении долгого времени обвиняли Трампа в "сговоре" с Россией. Белый дом и Кремль это опровергали. Спецпрокурор Роберт Мюллер, чье двухлетнее расследование в минюсте США завершилось в 2019 году, также не нашел свидетельств "сговора".
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вашингтон, нэнси пелоси, дональд трамп, роберт мюллер, владимир путин, сша, в мире

Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"

04:40 11.01.2021 (обновлено: 04:41 11.01.2021)
 
© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© AP Photo / Carolyn Kaster
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала президента США Дональда Трампа "служанкой" (hand maiden) президента РФ Владимира Путина и предположила, что у России имеется на Трампа какой-то компромат.
"Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа - личное, политическое, финансовое. <...> Другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, нет ", - сказала Пелоси в интервью CBS.
Она также назвала Трампа "помешанным" и выразила мнение, что его необходимо привлечь к уголовной ответственности.
"К сожалению, человек, который руководит исполнительной властью, - помешанный, неуравновешенный, опасный президент США. Пройдет еще какое-то количество дней, прежде чем мы сможем защититься от него. Но он совершил нечто настолько серьёзное, что требуется уголовное преследование против него", - добавила Пелоси.
Демократы на протяжении долгого времени обвиняли Трампа в "сговоре" с Россией. Белый дом и Кремль это опровергали. Спецпрокурор Роберт Мюллер, чье двухлетнее расследование в минюсте США завершилось в 2019 году, также не нашел свидетельств "сговора".
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Захват Капитолия в ВашингтонеВашингтонНэнси ПелосиДональд ТрампРоберт МюллерВладимир ПутинСШАВ мире
 
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