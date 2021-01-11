Parler удалил пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Майка Пенса
© РИА Новости / Сергей МамонтовВице-президент США Майк Пенс выступает на открытии Международного конгресса астронавтики в Вашингтоне
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Исполнительный директор Parler Джон Матце сообщил, что были удалены некоторые публикации Лина Вуда, адвоката Трампа, в том числе публикация с призывом расстрелять вице-президента Майка Пенса, сообщает портал Mediaite.
"Да, несколько публикаций, которые нарушали наши правила, были удалены", - отметил Матце.
Портал приводит скриншот удаленной публикации.
"Подготовьте расстрельную команду. Пенс пойдет ПЕРВЫМ", - говорится в тексте публикации.
Как сообщает Mediaite, Вуд не знал, что приложение удалило его публикации.
"Я не знаю ни о каких действиях Parler, направленных на удаление моих публикаций. Если это и произошло, то меня об этом не уведомили. Моя публикация о Пенсе - это риторическая гипербола, передающая мое мнение о его действиях, касающихся голосования коллегии выборщиков, которые я считаю предательством "нас, народа" (конституция США начинается со слов "Мы, народ Соединенных Штатов" – ред.)", - отметил Вуд.
Parler - приложение для обмена сообщениями, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа. Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию". В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, что нарушает правила компании. Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании - Amazon Web Services - отключил Parler от своего хостинга.