https://ria.ru/20210111/parler-1592581600.html

Parler удалил пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Майка Пенса

Parler удалил пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Майка Пенса

Исполнительный директор Parler Джон Матце сообщил, что были удалены некоторые публикации Лина Вуда, адвоката Трампа, в том числе публикация с призывом... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T15:01

2021-01-11T15:01

2021-01-11T15:01

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дональд трамп

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в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Исполнительный директор Parler Джон Матце сообщил, что были удалены некоторые публикации Лина Вуда, адвоката Трампа, в том числе публикация с призывом расстрелять вице-президента Майка Пенса, сообщает портал Mediaite."Да, несколько публикаций, которые нарушали наши правила, были удалены", - отметил Матце.Портал приводит скриншот удаленной публикации."Подготовьте расстрельную команду. Пенс пойдет ПЕРВЫМ", - говорится в тексте публикации.Как сообщает Mediaite, Вуд не знал, что приложение удалило его публикации.Parler - приложение для обмена сообщениями, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа. Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию". В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, что нарушает правила компании. Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании - Amazon Web Services - отключил Parler от своего хостинга.

https://ria.ru/20210110/prilozhenie-1592435558.html

https://ria.ru/20210111/tramp-1592548409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, капитолий, дональд трамп, google, apple, сша, в мире