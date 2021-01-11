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Палата представителей США призовет Пенса отстранить Трампа от власти
Палата представителей США призовет Пенса отстранить Трампа от власти
Палата представителей США призовет вице-президента Майка Пенса отстранить президента Дональда Трампа от власти, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T03:14
2021-01-11T03:14
захват капитолия в вашингтоне
майк пенс
нэнси пелоси
капитолий
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Палата представителей США призовет вице-президента Майка Пенса отстранить президента Дональда Трампа от власти, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси.В тексте отмечается, что, если единогласное решение не будет получено, законодательный документ вынесут на пленарное заседание палаты представителей на следующий день. "Мы призываем вице-президента ответить в течение 24 часов. После этого мы приступим к вынесению документа об импичменте на пленарное голосование", - заявила спикер палаты."Защищая нашу конституцию и демократию, мы будем действовать в срочном порядке, поскольку президент представляет собой угрозу им обоим. По мере того, как проходят дни, ужас продолжающегося наступления на нашу демократию со стороны президента все усиливается, как и необходимость к срочным действиям", - добавила политик.Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
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майк пенс, нэнси пелоси, капитолий, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Палата представителей США призовет Пенса отстранить Трампа от власти

03:14 11.01.2021
 
© РИА Новости / Эва Мари Ускатеги / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс
Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Эва Мари Ускатеги
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Палата представителей США призовет вице-президента Майка Пенса отстранить президента Дональда Трампа от власти, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси.

"Завтра утром лидер большинства (в палате представителей Стени) Хойер затребует единогласного принятия резолюции депутата (Джеми) Раскина. Эта резолюция призывает вице-президента собрать и мобилизовать кабинет, чтобы задействовать 25 поправку и провозгласить, что президент не способен выполнять служебные обязанности. После этого вице-президент немедленно начнет исполнять обязанности президента", - говорится в заявлении Пелоси.

В тексте отмечается, что, если единогласное решение не будет получено, законодательный документ вынесут на пленарное заседание палаты представителей на следующий день. "Мы призываем вице-президента ответить в течение 24 часов. После этого мы приступим к вынесению документа об импичменте на пленарное голосование", - заявила спикер палаты.
"Защищая нашу конституцию и демократию, мы будем действовать в срочном порядке, поскольку президент представляет собой угрозу им обоим. По мере того, как проходят дни, ужас продолжающегося наступления на нашу демократию со стороны президента все усиливается, как и необходимость к срочным действиям", - добавила политик.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
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Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеМайк ПенсНэнси ПелосиКапитолийДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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