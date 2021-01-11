https://ria.ru/20210111/otstavka-1592510326.html

Якутская городская дума примет решение об отставке Авксентьевой 14 января

Якутская городская дума примет решение об отставке Авксентьевой 14 января

Якутская городская дума примет официальное решение об отставке мэра Сарданы Авксентьевой 14 января, на сессии также будет назначена дата выборов нового главы... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T04:33

2021-01-11T04:33

2021-01-11T07:16

отставка сарданы авксентьевой

россия

республика саха (якутия)

сардана авксентьева

евгений григорьев

айсен николаев

якутск

общество

политика

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ЯКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Якутская городская дума примет официальное решение об отставке мэра Сарданы Авксентьевой 14 января, на сессии также будет назначена дата выборов нового главы города, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ администрации Якутска.Ранее Авксентьева заявила, что в понедельник подаст заявление об отставке, отметив, что причиной являются проблемы со здоровьем. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что обсуждал с Авксентьевой ее решение.Авксентьева заступила на пост мэра Якутска в сентябре 2018 года.

https://ria.ru/20210111/otstavka-1592510024.html

россия

республика саха (якутия)

якутск

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отставка сарданы авксентьевой, россия, республика саха (якутия), сардана авксентьева, евгений григорьев, айсен николаев, якутск, общество, политика