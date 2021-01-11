https://ria.ru/20210111/otstavka-1592510326.html
Якутская городская дума примет решение об отставке Авксентьевой 14 января
Якутская городская дума примет решение об отставке Авксентьевой 14 января
Якутская городская дума примет официальное решение об отставке мэра Сарданы Авксентьевой 14 января, на сессии также будет назначена дата выборов нового главы... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T04:33
2021-01-11T04:33
2021-01-11T07:16
отставка сарданы авксентьевой
россия
республика саха (якутия)
сардана авксентьева
евгений григорьев
айсен николаев
якутск
общество
политика
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ЯКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Якутская городская дума примет официальное решение об отставке мэра Сарданы Авксентьевой 14 января, на сессии также будет назначена дата выборов нового главы города, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ администрации Якутска.Ранее Авксентьева заявила, что в понедельник подаст заявление об отставке, отметив, что причиной являются проблемы со здоровьем. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что обсуждал с Авксентьевой ее решение.Авксентьева заступила на пост мэра Якутска в сентябре 2018 года.
https://ria.ru/20210111/otstavka-1592510024.html
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отставка сарданы авксентьевой, россия, республика саха (якутия), сардана авксентьева, евгений григорьев, айсен николаев, якутск, общество, политика