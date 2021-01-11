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Якутская городская дума примет решение об отставке Авксентьевой 14 января
Якутская городская дума примет решение об отставке Авксентьевой 14 января
Якутская городская дума примет официальное решение об отставке мэра Сарданы Авксентьевой 14 января, на сессии также будет назначена дата выборов нового главы... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T04:33
2021-01-11T07:16
отставка сарданы авксентьевой
россия
республика саха (якутия)
сардана авксентьева
евгений григорьев
айсен николаев
якутск
общество
политика
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ЯКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Якутская городская дума примет официальное решение об отставке мэра Сарданы Авксентьевой 14 января, на сессии также будет назначена дата выборов нового главы города, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ администрации Якутска.Ранее Авксентьева заявила, что в понедельник подаст заявление об отставке, отметив, что причиной являются проблемы со здоровьем. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что обсуждал с Авксентьевой ее решение.Авксентьева заступила на пост мэра Якутска в сентябре 2018 года.
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отставка сарданы авксентьевой, россия, республика саха (якутия), сардана авксентьева, евгений григорьев, айсен николаев, якутск, общество, политика

Якутская городская дума примет решение об отставке Авксентьевой 14 января

04:33 11.01.2021 (обновлено: 07:16 11.01.2021)
 
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации г. ЯкутскаМэр Якутска Сардана Авксентьева
Мэр Якутска Сардана Авксентьева - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации г. Якутска
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ЯКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Якутская городская дума примет официальное решение об отставке мэра Сарданы Авксентьевой 14 января, на сессии также будет назначена дата выборов нового главы города, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ администрации Якутска.
Ранее Авксентьева заявила, что в понедельник подаст заявление об отставке, отметив, что причиной являются проблемы со здоровьем. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что обсуждал с Авксентьевой ее решение.
"Сардана Авксентьева попросила возглавить город до выборов нового главы своего первого заместителя Евгения Григорьева. Официальное решение об отставке Сарданы Авксентьевой примет якутская гордума на ближайшей сессии 14 января. Одновременно будет назначена дата выборов нового главы города Якутска", - отметили в департаменте.
Авксентьева заступила на пост мэра Якутска в сентябре 2018 года.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
04:24
Глава Якутии заявил, что обсуждал с Авксентьевой ее отставку
 
Отставка Сарданы АвксентьевойРоссияРеспублика Саха (Якутия)Сардана АвксентьеваЕвгений ГригорьевАйсен НиколаевЯкутскОбществоПолитика
 
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