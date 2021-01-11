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В Хабаровске разбираются с оскорблением Путина на сайте правительства
В Хабаровске разбираются с оскорблением Путина на сайте правительства
Оператор связи "Энфорта" в Хабаровском крае разбирается в истории с оскорбительной надписью, которая появилась на сайте правительства региона и провисела там 12 РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T10:52
2021-01-11T10:52
владимир путин
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
технологии
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ХАБАРОВСК, 11 янв — РИА Новости. Оператор связи "Энфорта" в Хабаровском крае разбирается в истории с оскорбительной надписью, которая появилась на сайте правительства региона и провисела там 12 часов, возможно, сайт взломали, сообщил РИА Новости директор хабаровского отделения "Энфорты" Евгений Галеев.Ранее в соцсетях появилась информация, что на сайте правительства Хабаровского края в субботу появилась оскорбительная надпись со словом PUTIN. Она висела 12 часов подряд на фоне онлайн-трансляции стройплощадки спортивного центра в Комсомольске-на-Амуре. Владельцы оборудования прервали вещание в субботу днем."Об инциденте мы узнали из общедоступных ресурсов. Мы предоставляем интернет, видеонаблюдение организовано силами клиента. Что было на его камере, нужно разбираться силами данного клиента, который размещал камеру на объекте. На сегодняшний день мы подняли все данные, всю информацию, это все на стороне заказчика, кто реализовывал видеонаблюдение. Соответствующие доступы нами были предоставлены, логины и пароли тоже. Возможно, был взлом", - рассказал собеседник агентства.По словам Галеева, даже если это был взлом системы, это произошло "не на стороне" "Энфорты". Он добавил, что провели проверку и сообщили об ее итогах руководству. "С нами клиенты пока не связывались. Никто на нас не выходил и из правительства региона", - сообщил он.Власти региона несколько лет назад заключили договор с "Энфортой" на монтаж камер, их обслуживание и доступ в интернет. По данным официального сайта компании, она организовала на сайте правительства онлайн-трансляцию за строительством в Комсомольске-на-Амуре детского больничного комплекса, драматического театра, инженерной школы и средней школы №10 в поселке имени Попова.В органах ФСБ ситуацию комментировать отказались. Официальных объяснений от правительства региона также получить не удалось.
https://ria.ru/20201216/lukashenko-1589535002.html
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
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владимир путин, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, технологии

В Хабаровске разбираются с оскорблением Путина на сайте правительства

10:52 11.01.2021
 
© Фото : Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 11 янв — РИА Новости. Оператор связи "Энфорта" в Хабаровском крае разбирается в истории с оскорбительной надписью, которая появилась на сайте правительства региона и провисела там 12 часов, возможно, сайт взломали, сообщил РИА Новости директор хабаровского отделения "Энфорты" Евгений Галеев.
Ранее в соцсетях появилась информация, что на сайте правительства Хабаровского края в субботу появилась оскорбительная надпись со словом PUTIN. Она висела 12 часов подряд на фоне онлайн-трансляции стройплощадки спортивного центра в Комсомольске-на-Амуре. Владельцы оборудования прервали вещание в субботу днем.
"Об инциденте мы узнали из общедоступных ресурсов. Мы предоставляем интернет, видеонаблюдение организовано силами клиента. Что было на его камере, нужно разбираться силами данного клиента, который размещал камеру на объекте. На сегодняшний день мы подняли все данные, всю информацию, это все на стороне заказчика, кто реализовывал видеонаблюдение. Соответствующие доступы нами были предоставлены, логины и пароли тоже. Возможно, был взлом", - рассказал собеседник агентства.
По словам Галеева, даже если это был взлом системы, это произошло "не на стороне" "Энфорты". Он добавил, что провели проверку и сообщили об ее итогах руководству. "С нами клиенты пока не связывались. Никто на нас не выходил и из правительства региона", - сообщил он.
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Власти региона несколько лет назад заключили договор с "Энфортой" на монтаж камер, их обслуживание и доступ в интернет. По данным официального сайта компании, она организовала на сайте правительства онлайн-трансляцию за строительством в Комсомольске-на-Амуре детского больничного комплекса, драматического театра, инженерной школы и средней школы №10 в поселке имени Попова.
В органах ФСБ ситуацию комментировать отказались. Официальных объяснений от правительства региона также получить не удалось.
 
Владимир ПутинКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайТехнологии
 
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