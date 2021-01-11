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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210111/obvineniya-1592507727.html
Двоим ворвавшимся в Капитолий людям предъявили обвинения
Двоим ворвавшимся в Капитолий людям предъявили обвинения
Американские власти предъявили обвинения двум людям, ворвавшимся 6 января в ходе протеста в здание конгресса США, говорится на сайте прокуратуры округа... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T02:26
2021-01-11T02:26
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Американские власти предъявили обвинения двум людям, ворвавшимся 6 января в ходе протеста в здание конгресса США, говорится на сайте прокуратуры округа Колумбия.Обвинения предъявлены Ларри Ренделлу Броку и Эрику Гавелеку Манчелу. Они оба запечатлены на фотографиях, как указывается, в здании конгресса. Брок был там в зеленом шлеме в бронежилете, черной камуфляжной куртке, при себе у него были пластиковые наручники. Манчел, как утверждается, также был с пластиковыми наручниками в руках, у него была кобура с неким предметом внутри, а на груди установлена камера для съемки происходящего.Их обоих обвинили "в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий, а также вторжении с применением силы и нарушении порядка на территории Капитолия". В воскресенье Брока задержали в Техасе, Манчела – в Теннесси.Расследованием дела, помимо прокуратуры и местных властей, занимается ФБР.Ранее прокуратура предъявила обвинения Джейкобу Энтони Ченсли, который получил широкую известность как "викинг" после того, как он в ходе протеста ворвался в здание Конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем.Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html
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фбр, капитолий, джо байден, москва, теннесси, вашингтон (город), сша, в мире

Двоим ворвавшимся в Капитолий людям предъявили обвинения

02:26 11.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия штурма Капитолия (здания Конгресса США) сторонниками Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне
Последствия штурма Капитолия (здания Конгресса США) сторонниками Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Американские власти предъявили обвинения двум людям, ворвавшимся 6 января в ходе протеста в здание конгресса США, говорится на сайте прокуратуры округа Колумбия.
Обвинения предъявлены Ларри Ренделлу Броку и Эрику Гавелеку Манчелу. Они оба запечатлены на фотографиях, как указывается, в здании конгресса. Брок был там в зеленом шлеме в бронежилете, черной камуфляжной куртке, при себе у него были пластиковые наручники. Манчел, как утверждается, также был с пластиковыми наручниками в руках, у него была кобура с неким предметом внутри, а на груди установлена камера для съемки происходящего.
"Двум мужчинам в федеральном суде округа Колумбия сегодня были предъявлены обвинения в связи с беспорядками в Капитолии США в среду, 6 января 2021 года", - говорится в заявлении.
Их обоих обвинили "в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий, а также вторжении с применением силы и нарушении порядка на территории Капитолия". В воскресенье Брока задержали в Техасе, Манчела – в Теннесси.
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Вчера, 08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
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Расследованием дела, помимо прокуратуры и местных властей, занимается ФБР.
Ранее прокуратура предъявила обвинения Джейкобу Энтони Ченсли, который получил широкую известность как "викинг" после того, как он в ходе протеста ворвался в здание Конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем.
Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
Участники акции протеста сторонников Дональда Трампа и сотрудники полиции у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
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