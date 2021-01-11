https://ria.ru/20210111/novovoronezh-1592562570.html

Власти Нововоронежа нашли замену памятнику Аленке

Власти Нововоронежа нашли замену памятнику Аленке

Новый памятник Аленке вместо вызвавшей резонанс скульптуры установят в Нововоронеже к 12 июня, сообщила РИА Новости замглавы местной администрации Светлана... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:25

2021-01-11T13:25

2021-01-11T13:58

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ВОРОНЕЖ, 11 янв — РИА Новости. Новый памятник Аленке вместо вызвавшей резонанс скульптуры установят в Нововоронеже к 12 июня, сообщила РИА Новости замглавы местной администрации Светлана Тулинова.Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря, так как местные жители попросили мэрию на странице "ВКонтакте" не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной", "ущербным подобием". Однако после демонтажа нашлись противники такого развития событий — на странице администрации Нововоронежа в соцсетях появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект."Будет другой памятник. Если первый делали из металла с элементами художественной ковки, то здесь, получается, будет из бронзы. На заместителя главы администрации (Нововоронежа. — Прим. ред.) вышел меценат, бизнесмен из Москвы, который предложил сделать красивый душевный памятник. И он привлек организацию, которая будет исполнять, а он просто финансирует", — сказала Тулинова.По ее словам, установить памятник планируется к 12 июня.Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.

https://ria.ru/20201224/alenka-1590790076.html

https://ria.ru/20201222/pamyatnik-1590363936.html

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дон, москва, нововоронеж