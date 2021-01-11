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https://ria.ru/20210111/novovoronezh-1592562570.html
Власти Нововоронежа нашли замену памятнику Аленке
Власти Нововоронежа нашли замену памятнику Аленке
Новый памятник Аленке вместо вызвавшей резонанс скульптуры установят в Нововоронеже к 12 июня, сообщила РИА Новости замглавы местной администрации Светлана... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:25
2021-01-11T13:58
культура
дон
москва
нововоронеж
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ВОРОНЕЖ, 11 янв — РИА Новости. Новый памятник Аленке вместо вызвавшей резонанс скульптуры установят в Нововоронеже к 12 июня, сообщила РИА Новости замглавы местной администрации Светлана Тулинова.Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря, так как местные жители попросили мэрию на странице "ВКонтакте" не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной", "ущербным подобием". Однако после демонтажа нашлись противники такого развития событий — на странице администрации Нововоронежа в соцсетях появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект."Будет другой памятник. Если первый делали из металла с элементами художественной ковки, то здесь, получается, будет из бронзы. На заместителя главы администрации (Нововоронежа. — Прим. ред.) вышел меценат, бизнесмен из Москвы, который предложил сделать красивый душевный памятник. И он привлек организацию, которая будет исполнять, а он просто финансирует", — сказала Тулинова.По ее словам, установить памятник планируется к 12 июня.Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.
https://ria.ru/20201224/alenka-1590790076.html
https://ria.ru/20201222/pamyatnik-1590363936.html
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дон, москва, нововоронеж

Власти Нововоронежа нашли замену памятнику Аленке

13:25 11.01.2021 (обновлено: 13:58 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Бормотов / Перейти в фотобанкДемонтаж памятника Аленке в Нововоронеже
Демонтаж памятника Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Михаил Бормотов
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Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 11 янв — РИА Новости. Новый памятник Аленке вместо вызвавшей резонанс скульптуры установят в Нововоронеже к 12 июня, сообщила РИА Новости замглавы местной администрации Светлана Тулинова.
Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря, так как местные жители попросили мэрию на странице "ВКонтакте" не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной", "ущербным подобием". Однако после демонтажа нашлись противники такого развития событий — на странице администрации Нововоронежа в соцсетях появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект.
Памятник Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 17:06
Памятник нововоронежской Аленке вернут изготовителю
"Будет другой памятник. Если первый делали из металла с элементами художественной ковки, то здесь, получается, будет из бронзы. На заместителя главы администрации (Нововоронежа. — Прим. ред.) вышел меценат, бизнесмен из Москвы, который предложил сделать красивый душевный памятник. И он привлек организацию, которая будет исполнять, а он просто финансирует", — сказала Тулинова.
По ее словам, установить памятник планируется к 12 июня.
Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.
Демонтаж памятника Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 12:38
Разин считает памятник Аленке "лицом 2020"
 
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