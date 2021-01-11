https://ria.ru/20210111/novosibirsk-1592524660.html

В СК уточнили обстоятельства обрушения этажей в здании в Новосибирске

В СК уточнили обстоятельства обрушения этажей в здании в Новосибирске

Следователи в Новосибирске начали проверку по факту частичного разрушения двух верхних этажей восьмиэтажного здания из-за "хлопка неустановленной природы",... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T10:09

2021-01-11T10:09

2021-01-11T10:56

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

кировский район

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Следователи в Новосибирске начали проверку по факту частичного разрушения двух верхних этажей восьмиэтажного здания из-за "хлопка неустановленной природы", который произошел при засыпке в емкость компонента для производства корма для животных, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что в 12.10 (08.10 мск) стало известно о разрушении обшивки здания, предназначенного для хранения и производства комбикорма, на 7 и 8 этажах. В главке не смогли оперативно уточнить причину происшествия, пояснив лишь, что "информация о хлопке газа не поступала", а причину выяснит специальная комиссия. Опергруппа ГУМЧС России по Новосибирской области установила, что у восьмиэтажного производственного здания сильно повреждены два верхних этажа. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили пострадавшего мужчину – он госпитализирован."В здании организации, занимающейся производством кормов для крупнорогатого скота, расположенном на Северном проезде 10б в Кировском районе Новосибирска, при загрузке в емкость одного из компонентов произошел хлопок неустановленной природы. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении СУСК.В управлении отметили, что проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего."В результате происшествия пострадал рабочий, он доставлен в медицинское учреждение. Личность и возраст устанавливаются", - добавили в СК.В свою очередь, прокуратура Кировского района Новосибирска организовала проверку в связи с взрывом в производственном здании. Прокурор района Роман Гулиев выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов."Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности и исполнение законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также об охране труда на предприятии (ООО производственный комплекс "Корма"). При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сообщает прокуратура Новосибирской области.

https://ria.ru/20210111/novosibirsk-1592518902.html

новосибирск

новосибирская область

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, кировский район, происшествия