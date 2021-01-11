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В СК уточнили обстоятельства обрушения этажей в здании в Новосибирске
В СК уточнили обстоятельства обрушения этажей в здании в Новосибирске
Следователи в Новосибирске начали проверку по факту частичного разрушения двух верхних этажей восьмиэтажного здания из-за "хлопка неустановленной природы",... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T10:09
2021-01-11T10:09
2021-01-11T10:56
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
кировский район
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Следователи в Новосибирске начали проверку по факту частичного разрушения двух верхних этажей восьмиэтажного здания из-за "хлопка неустановленной природы", который произошел при засыпке в емкость компонента для производства корма для животных, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что в 12.10 (08.10 мск) стало известно о разрушении обшивки здания, предназначенного для хранения и производства комбикорма, на 7 и 8 этажах. В главке не смогли оперативно уточнить причину происшествия, пояснив лишь, что "информация о хлопке газа не поступала", а причину выяснит специальная комиссия. Опергруппа ГУМЧС России по Новосибирской области установила, что у восьмиэтажного производственного здания сильно повреждены два верхних этажа. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили пострадавшего мужчину – он госпитализирован."В здании организации, занимающейся производством кормов для крупнорогатого скота, расположенном на Северном проезде 10б в Кировском районе Новосибирска, при загрузке в емкость одного из компонентов произошел хлопок неустановленной природы. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении СУСК.В управлении отметили, что проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего."В результате происшествия пострадал рабочий, он доставлен в медицинское учреждение. Личность и возраст устанавливаются", - добавили в СК.В свою очередь, прокуратура Кировского района Новосибирска организовала проверку в связи с взрывом в производственном здании. Прокурор района Роман Гулиев выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов."Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности и исполнение законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также об охране труда на предприятии (ООО производственный комплекс "Корма"). При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сообщает прокуратура Новосибирской области.
https://ria.ru/20210111/novosibirsk-1592518902.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, кировский район, происшествия
НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости.
Следователи в Новосибирске
начали проверку по факту частичного разрушения двух верхних этажей восьмиэтажного здания из-за "хлопка неустановленной природы", который произошел при засыпке в емкость компонента для производства корма для животных, сообщает следственное управление СК
РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в 12.10 (08.10 мск) стало известно о разрушении обшивки здания, предназначенного для хранения и производства комбикорма, на 7 и 8 этажах. В главке не смогли оперативно уточнить причину происшествия, пояснив лишь, что "информация о хлопке газа не поступала", а причину выяснит специальная комиссия. Опергруппа ГУМЧС России по Новосибирской области установила, что у восьмиэтажного производственного здания сильно повреждены два верхних этажа. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили пострадавшего мужчину – он госпитализирован.
"В здании организации, занимающейся производством кормов для крупнорогатого скота, расположенном на Северном проезде 10б в Кировском районе Новосибирска, при загрузке в емкость одного из компонентов произошел хлопок неустановленной природы. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении СУСК.
В управлении отметили, что проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"В результате происшествия пострадал рабочий, он доставлен в медицинское учреждение. Личность и возраст устанавливаются", - добавили в СК.
В свою очередь, прокуратура Кировского района Новосибирска организовала проверку в связи с взрывом в производственном здании. Прокурор района Роман Гулиев выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов.
"Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности и исполнение законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также об охране труда на предприятии (ООО производственный комплекс "Корма"). При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сообщает прокуратура Новосибирской области.