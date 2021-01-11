https://ria.ru/20210111/novosibirsk-1592518902.html

В Новосибирске в частично обрушившемся здании спасли мужчину

В Новосибирске в частично обрушившемся здании спасли мужчину

Спасатели при разборе завалов частично обрушившихся двух верхних этажей производственного здания в Новосибирске обнаружили мужчину, его передали врачам,... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T09:17

2021-01-11T09:17

2021-01-11T11:47

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Спасатели при разборе завалов частично обрушившихся двух верхних этажей производственного здания в Новосибирске обнаружили мужчину, его передали врачам, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.Ранее сообщалось, что в 12.10 (08.10 мск) в понедельник поступило сообщение о разрушении обшивки здания на 7 и 8 этажах, предназначенного для хранения и производства комбикорма. В главке не смогли оперативно уточнить причину происшествия, пояснив лишь, что "информация о хлопке газа не поступала", а причину выяснит специальная комиссия. Опергруппа ГУМЧС России по Новосибирской области по прибытии на место установила, что у восьмиэтажного производственного здания сильно повреждены два верхних этажа. Ведется разбор завалов. Судя по первым фотографиям с места происшествия, внутри здания что-то взорвалось."По словам администрации объекта в здании никого не должно быть, однако в ходе разбора завалов спасателями был обнаружен мужчина. В настоящее время пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Сейчас спасатели разбирают рухнувшие конструкции и ликвидируют последствия обрушения. Для координации сил и средств на месте создан оперативный штаб. Всего привлечены 24 человека и девять единиц техники, в том числе специальная техника с высотой крана порядка 30 метров для разбора завалов на верхних этажах."По данному факту будет проводиться проверка правоохранительными органами для установления точной причины инцидента", - сообщает главк МЧС.

https://realty.ria.ru/20210111/razrushenie-1592518295.html

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, новосибирская область, происшествия