https://ria.ru/20210111/novosibirsk-1592518902.html
В Новосибирске в частично обрушившемся здании спасли мужчину
В Новосибирске в частично обрушившемся здании спасли мужчину
Спасатели при разборе завалов частично обрушившихся двух верхних этажей производственного здания в Новосибирске обнаружили мужчину, его передали врачам,... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T09:17
2021-01-11T09:17
2021-01-11T11:47
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592540037_0:293:2737:1833_1920x0_80_0_0_3f721d66c238071efc72321edc3f9432.jpg
НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Спасатели при разборе завалов частично обрушившихся двух верхних этажей производственного здания в Новосибирске обнаружили мужчину, его передали врачам, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.Ранее сообщалось, что в 12.10 (08.10 мск) в понедельник поступило сообщение о разрушении обшивки здания на 7 и 8 этажах, предназначенного для хранения и производства комбикорма. В главке не смогли оперативно уточнить причину происшествия, пояснив лишь, что "информация о хлопке газа не поступала", а причину выяснит специальная комиссия. Опергруппа ГУМЧС России по Новосибирской области по прибытии на место установила, что у восьмиэтажного производственного здания сильно повреждены два верхних этажа. Ведется разбор завалов. Судя по первым фотографиям с места происшествия, внутри здания что-то взорвалось."По словам администрации объекта в здании никого не должно быть, однако в ходе разбора завалов спасателями был обнаружен мужчина. В настоящее время пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Сейчас спасатели разбирают рухнувшие конструкции и ликвидируют последствия обрушения. Для координации сил и средств на месте создан оперативный штаб. Всего привлечены 24 человека и девять единиц техники, в том числе специальная техника с высотой крана порядка 30 метров для разбора завалов на верхних этажах."По данному факту будет проводиться проверка правоохранительными органами для установления точной причины инцидента", - сообщает главк МЧС.
https://realty.ria.ru/20210111/razrushenie-1592518295.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592540037_293:0:2737:1833_1920x0_80_0_0_2209b9e27a72f71707e6ecd932093078.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости.
Спасатели при разборе завалов частично обрушившихся двух верхних этажей производственного здания в Новосибирске
обнаружили мужчину, его передали врачам, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области
.
Ранее сообщалось, что в 12.10 (08.10 мск) в понедельник поступило сообщение о разрушении обшивки здания на 7 и 8 этажах, предназначенного для хранения и производства комбикорма. В главке не смогли оперативно уточнить причину происшествия, пояснив лишь, что "информация о хлопке газа не поступала", а причину выяснит специальная комиссия. Опергруппа ГУМЧС России по Новосибирской области по прибытии на место установила, что у восьмиэтажного производственного здания сильно повреждены два верхних этажа. Ведется разбор завалов. Судя по первым фотографиям с места происшествия, внутри здания что-то взорвалось.
"По словам администрации объекта в здании никого не должно быть, однако в ходе разбора завалов спасателями был обнаружен мужчина. В настоящее время пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Сейчас спасатели разбирают рухнувшие конструкции и ликвидируют последствия обрушения. Для координации сил и средств на месте создан оперативный штаб. Всего привлечены 24 человека и девять единиц техники, в том числе специальная техника с высотой крана порядка 30 метров для разбора завалов на верхних этажах.
"По данному факту будет проводиться проверка правоохранительными органами для установления точной причины инцидента", - сообщает главк МЧС
.