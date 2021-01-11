Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210111/novosibirsk-1592518902.html
В Новосибирске в частично обрушившемся здании спасли мужчину
В Новосибирске в частично обрушившемся здании спасли мужчину
Спасатели при разборе завалов частично обрушившихся двух верхних этажей производственного здания в Новосибирске обнаружили мужчину, его передали врачам,... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T09:17
2021-01-11T11:47
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592540037_0:293:2737:1833_1920x0_80_0_0_3f721d66c238071efc72321edc3f9432.jpg
НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Спасатели при разборе завалов частично обрушившихся двух верхних этажей производственного здания в Новосибирске обнаружили мужчину, его передали врачам, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.Ранее сообщалось, что в 12.10 (08.10 мск) в понедельник поступило сообщение о разрушении обшивки здания на 7 и 8 этажах, предназначенного для хранения и производства комбикорма. В главке не смогли оперативно уточнить причину происшествия, пояснив лишь, что "информация о хлопке газа не поступала", а причину выяснит специальная комиссия. Опергруппа ГУМЧС России по Новосибирской области по прибытии на место установила, что у восьмиэтажного производственного здания сильно повреждены два верхних этажа. Ведется разбор завалов. Судя по первым фотографиям с места происшествия, внутри здания что-то взорвалось."По словам администрации объекта в здании никого не должно быть, однако в ходе разбора завалов спасателями был обнаружен мужчина. В настоящее время пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Сейчас спасатели разбирают рухнувшие конструкции и ликвидируют последствия обрушения. Для координации сил и средств на месте создан оперативный штаб. Всего привлечены 24 человека и девять единиц техники, в том числе специальная техника с высотой крана порядка 30 метров для разбора завалов на верхних этажах."По данному факту будет проводиться проверка правоохранительными органами для установления точной причины инцидента", - сообщает главк МЧС.
https://realty.ria.ru/20210111/razrushenie-1592518295.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592540037_293:0:2737:1833_1920x0_80_0_0_2209b9e27a72f71707e6ecd932093078.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске в частично обрушившемся здании спасли мужчину

09:17 11.01.2021 (обновлено: 11:47 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводственное здание частично обрушилось в Новосибирске
Производственное здание частично обрушилось в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Спасатели при разборе завалов частично обрушившихся двух верхних этажей производственного здания в Новосибирске обнаружили мужчину, его передали врачам, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что в 12.10 (08.10 мск) в понедельник поступило сообщение о разрушении обшивки здания на 7 и 8 этажах, предназначенного для хранения и производства комбикорма. В главке не смогли оперативно уточнить причину происшествия, пояснив лишь, что "информация о хлопке газа не поступала", а причину выяснит специальная комиссия. Опергруппа ГУМЧС России по Новосибирской области по прибытии на место установила, что у восьмиэтажного производственного здания сильно повреждены два верхних этажа. Ведется разбор завалов. Судя по первым фотографиям с места происшествия, внутри здания что-то взорвалось.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводственное здание частично обрушилось в Новосибирске
Производственное здание частично обрушилось в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Производственное здание частично обрушилось в Новосибирске
"По словам администрации объекта в здании никого не должно быть, однако в ходе разбора завалов спасателями был обнаружен мужчина. В настоящее время пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Сейчас спасатели разбирают рухнувшие конструкции и ликвидируют последствия обрушения. Для координации сил и средств на месте создан оперативный штаб. Всего привлечены 24 человека и девять единиц техники, в том числе специальная техника с высотой крана порядка 30 метров для разбора завалов на верхних этажах.
"По данному факту будет проводиться проверка правоохранительными органами для установления точной причины инцидента", - сообщает главк МЧС.
Производственное здание в Новосибирске с частично обрушившимися верхними этажами - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
09:05
В Новосибирске частично разрушились верхние этажи восьмиэтажного здания
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43В Швеции внесли приговор россиянам по делу о нападении на блогера
15:41Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
15:08Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
15:07В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
15:04В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:02Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией
15:01Parler удалил пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Майка Пенса
Лента новостейМолния