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Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег
Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег
Наиболее правильным способом сохранить и приумножить свои сбережения в текущем году будет вкладывать средства в валюту или недвижимость, но не стоит забывать и... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T06:33
2021-01-11T14:37
россия
рэу имени г. в. плеханова
москва
деньги
общество
экономика
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Наиболее правильным способом сохранить и приумножить свои сбережения в текущем году будет вкладывать средства в валюту или недвижимость, но не стоит забывать и о паевых инвестиционных фондах (ПИФ) и срочных депозитах, рассказала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.Вкладываться в недвижимость не только выгодно, это также позволит улучшить свое жилищное положение."Срочный банковский депозит или размещение средств в ПИФах. Сейчас, когда наблюдается период низких ставок, возрастает повышенный интерес к брокерскому обслуживанию на финансовом рынке. В отличие от депозитов, инвестиции в ПИФы не защищены государственной системой страхования вкладов. Но зато данный вид вложения средств дает выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе", — заключила она.
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россия, рэу имени г. в. плеханова, москва, деньги, общество, экономика

Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег

06:33 11.01.2021 (обновлено: 14:37 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Наиболее правильным способом сохранить и приумножить свои сбережения в текущем году будет вкладывать средства в валюту или недвижимость, но не стоит забывать и о паевых инвестиционных фондах (ПИФ) и срочных депозитах, рассказала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

"Сохранить свои средства можно, продолжая формировать портфель валют, держа часть средств в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США. Но пандемия показала, что и у любой валюты есть свои риски, которые со временем могут привести к потерям. Нужно вовремя покупать одну валюту или продавать другую", — сказала она.

Вкладываться в недвижимость не только выгодно, это также позволит улучшить свое жилищное положение.
"Срочный банковский депозит или размещение средств в ПИФах. Сейчас, когда наблюдается период низких ставок, возрастает повышенный интерес к брокерскому обслуживанию на финансовом рынке. В отличие от депозитов, инвестиции в ПИФы не защищены государственной системой страхования вкладов. Но зато данный вид вложения средств дает выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе", — заключила она.
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