https://ria.ru/20210111/nakoplenie-1592513095.html

Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег

Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег

Наиболее правильным способом сохранить и приумножить свои сбережения в текущем году будет вкладывать средства в валюту или недвижимость, но не стоит забывать и... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T06:33

2021-01-11T06:33

2021-01-11T14:37

россия

рэу имени г. в. плеханова

москва

деньги

общество

экономика

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Наиболее правильным способом сохранить и приумножить свои сбережения в текущем году будет вкладывать средства в валюту или недвижимость, но не стоит забывать и о паевых инвестиционных фондах (ПИФ) и срочных депозитах, рассказала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.Вкладываться в недвижимость не только выгодно, это также позволит улучшить свое жилищное положение."Срочный банковский депозит или размещение средств в ПИФах. Сейчас, когда наблюдается период низких ставок, возрастает повышенный интерес к брокерскому обслуживанию на финансовом рынке. В отличие от депозитов, инвестиции в ПИФы не защищены государственной системой страхования вкладов. Но зато данный вид вложения средств дает выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе", — заключила она.

https://ria.ru/20210105/valyuta-1592020239.html

россия

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россия, рэу имени г. в. плеханова, москва, деньги, общество, экономика