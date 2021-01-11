https://ria.ru/20210111/nagrada-1592587032.html

Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми

Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми

Челябинские власти представят к награде сотрудников ДПС, которые 4 января успели своей машиной преградить дорогу иномарке, мчавшейся на автобус с детьми,... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T15:28

2021-01-11T15:28

2021-01-11T15:28

алексей текслер

южноуральск

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 янв – РИА Новости. Челябинские власти представят к награде сотрудников ДПС, которые 4 января успели своей машиной преградить дорогу иномарке, мчавшейся на автобус с детьми, сообщила пресс-служба правительства региона.Четвертого января детская хоккейная команда - 17 детей из Южноуральска - ехала на соревнования в сопровождении патрульного экипажа ДПС ГИБДД отдела МВД "Южноуральский" по трассе Челябинск-Москва. По предварительным данным полиции, на 1776-м километре дороги на встречную полосу выехал автомобиль Kia Ceed с молодым человеком 2000 года рождения за рулем. Чтобы избежать столкновения с автобусом, инспектор ДПС своим УАЗом преградил дорогу автомашине. При столкновении Kia и патрульного УАЗа пассажир иномарки скончался, дети не пострадали."Я этот вопрос поставил на контроль, давайте решение примем. Считаю, что ребята-полицейские - герои, нужно их представить и к региональной награде", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Алексея Текслера на совещании.Важно, что дети в этой ситуации остались целыми и невредимыми, добавил Текслер.

https://ria.ru/20201127/pankrushev-1586597426.html

южноуральск

челябинская область

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алексей текслер, южноуральск, челябинская область, происшествия