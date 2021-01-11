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Для наблюдателей на выборах предложили создать спальные места
Для наблюдателей на выборах предложили создать спальные места
Партия "Коммунисты России" считает, что необходимо за счет госбюджета обеспечить избирательные участки спальными местами и трехразовым питанием для наблюдателей РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T10:34
2021-01-11T10:43
максим сурайкин
коммунисты россии
элла памфилова
здоровье - общество
госдума рф
политика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" считает, что необходимо за счет госбюджета обеспечить избирательные участки спальными местами и трехразовым питанием для наблюдателей в течение всего многодневного периода голосования на выборах, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что многодневное голосование может прижиться в России и после завершения пандемии коронавируса. Она напомнила, что в других странах "без всяких пандемий неделями голосуют"."Считаем важным ввести новацию с 2021 года, что в связи с трехдневным голосованием все наблюдатели допущенных к выборам в Госдуму политических партий, которых не более 16, обеспечиваются за счет госбюджета трехразовым питанием в течение каждого из трех дней голосования и оборудованным спальным местом на избирательном участке, так как должны иметь возможность не прерывать наблюдение и мониторить неприкосновенность избирательных бюллетеней", - рассказал РИА Новости Сурайкин.
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максим сурайкин, коммунисты россии, элла памфилова, здоровье - общество, госдума рф, политика

Для наблюдателей на выборах предложили создать спальные места

10:34 11.01.2021 (обновлено: 10:43 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНаблюдатели на избирательном участке
Наблюдатели на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" считает, что необходимо за счет госбюджета обеспечить избирательные участки спальными местами и трехразовым питанием для наблюдателей в течение всего многодневного периода голосования на выборах, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что многодневное голосование может прижиться в России и после завершения пандемии коронавируса. Она напомнила, что в других странах "без всяких пандемий неделями голосуют".
"Считаем важным ввести новацию с 2021 года, что в связи с трехдневным голосованием все наблюдатели допущенных к выборам в Госдуму политических партий, которых не более 16, обеспечиваются за счет госбюджета трехразовым питанием в течение каждого из трех дней голосования и оборудованным спальным местом на избирательном участке, так как должны иметь возможность не прерывать наблюдение и мониторить неприкосновенность избирательных бюллетеней", - рассказал РИА Новости Сурайкин.
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