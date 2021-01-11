https://ria.ru/20210111/nablyudateli-1592528055.html

Для наблюдателей на выборах предложили создать спальные места

Для наблюдателей на выборах предложили создать спальные места

Партия "Коммунисты России" считает, что необходимо за счет госбюджета обеспечить избирательные участки спальными местами и трехразовым питанием для наблюдателей РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T10:34

2021-01-11T10:34

2021-01-11T10:43

максим сурайкин

коммунисты россии

элла памфилова

здоровье - общество

госдума рф

политика

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" считает, что необходимо за счет госбюджета обеспечить избирательные участки спальными местами и трехразовым питанием для наблюдателей в течение всего многодневного периода голосования на выборах, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что многодневное голосование может прижиться в России и после завершения пандемии коронавируса. Она напомнила, что в других странах "без всяких пандемий неделями голосуют"."Считаем важным ввести новацию с 2021 года, что в связи с трехдневным голосованием все наблюдатели допущенных к выборам в Госдуму политических партий, которых не более 16, обеспечиваются за счет госбюджета трехразовым питанием в течение каждого из трех дней голосования и оборудованным спальным местом на избирательном участке, так как должны иметь возможность не прерывать наблюдение и мониторить неприкосновенность избирательных бюллетеней", - рассказал РИА Новости Сурайкин.

https://ria.ru/20201214/tseny-1589083433.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим сурайкин, коммунисты россии, элла памфилова, здоровье - общество, госдума рф, политика