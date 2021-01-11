https://ria.ru/20210111/moskva-1592521970.html

На "синей" ветке московского метро восстановили движение поездов

На "синей" ветке московского метро восстановили движение поездов

Движение на синей линии метро Москвы не останавливалось, оно введено в график, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T09:40

2021-01-11T09:40

2021-01-11T09:41

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Движение на синей линии метро Москвы не останавливалось, оно введено в график, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Ранее на горячей линии метрополитена сообщили РИА Новости, что движения поездов нет от "Курской" до "Киевской" на синей ветке метро по техническим причинам. Вместе с тем в экстренных службах города РИА Новости сообщили, что полной остановки движения на этом участке линии нет."Движение поездов на Арбатско-Покровской линии (3) введено в график", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверка инфраструктуры завершена.

https://ria.ru/20210111/moskva-1592519526.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, происшествия