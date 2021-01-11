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Забайкальская чиновница извинилась за слова про "поесть и поспать"
Забайкальская чиновница извинилась за слова про "поесть и поспать"
Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина извинилась за фразу про "поесть и поспать в больнице", произнесенную при встрече с жителями поселка... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T05:49
2021-01-11T05:49
2021-01-11T11:13
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Министр извинилась за слова про "поесть и поспать"
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КРАСНОЯРСК, 11 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина извинилась за фразу про "поесть и поспать в больнице", произнесенную при встрече с жителями поселка Харагун.Ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ появилась информация, в которой утверждалось, что глава Минздрава Забайкалья Анна Шангина на встрече с жителями назвала больницу в поселке Харагун нерентабельной и заявила о закрытии ночного стационара. На видео Шангина спрашивает, почему в Харагуне нет гипермаркета, и отвечает, что это нерентабельно. После она предлагает поговорить о рентабельности медиков. В конце видео после спора о закрытии ночного стационара она сказала жителям: "Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю".В ведомстве отметили, что "высказывание министра о рентабельности медицины появилось как объяснение, почему в участковой больнице не может быть отделений реанимации и операционной". Отмечается, что "рентабельность в медицине — это в первую очередь компетенции врачей". В ведомстве утверждают, что участковая больница будет переведена во врачебную амбулаторию, но качество медицинской помощи не снизится."Хирург у вас работает каждый день, и раз в полторы недели к нему попадает человек на операцию. Но хирургу нужно лечить ежедневно десять человек, из которых семь — оперировать. Анестезиологу-реаниматологу в целях сохранения своей компетенции нужно в день лечить также порядка десяти человек, оказывать им анестезиологическое пособие", — приводятся слова Шангиной.
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КРАСНОЯРСК, 11 янв — РИА Новости.
Министр здравоохранения Забайкальского края
Анна Шангина извинилась за фразу про "поесть и поспать в больнице", произнесенную при встрече с жителями поселка Харагун.
Ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ появилась информация, в которой утверждалось, что глава Минздрава Забайкалья Анна Шангина на встрече с жителями назвала больницу в поселке Харагун нерентабельной и заявила о закрытии ночного стационара. На видео Шангина спрашивает, почему в Харагуне нет гипермаркета, и отвечает, что это нерентабельно. После она предлагает поговорить о рентабельности медиков. В конце видео после спора о закрытии ночного стационара она сказала жителям: "Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю".
"Прошу простить меня за резкое высказывание, за "поесть и поспать в больнице". Перевод больницы во врачебную амбулаторию не ухудшит качества оказываемых медицинских услуг. Мы расширили число коек до 15 (было восемь). Приобретается шестиканальный электрокардиограф, стоматологическая установка. Также планируется выделение санитарного автотранспорта для транспортировки лекарственных препаратов, биоматериала. Еще раз подчеркну то, что говорила на встрече с инициативными жителями: участковая больница не будет закрыта, она поменяет статус", — приводит слова Шангиной пресс-служба министерства.
В ведомстве отметили, что "высказывание министра о рентабельности медицины появилось как объяснение, почему в участковой больнице не может быть отделений реанимации и операционной". Отмечается, что "рентабельность в медицине — это в первую очередь компетенции врачей". В ведомстве утверждают, что участковая больница будет переведена во врачебную амбулаторию, но качество медицинской помощи не снизится.
"Хирург у вас работает каждый день, и раз в полторы недели к нему попадает человек на операцию. Но хирургу нужно лечить ежедневно десять человек, из которых семь — оперировать. Анестезиологу-реаниматологу в целях сохранения своей компетенции нужно в день лечить также порядка десяти человек, оказывать им анестезиологическое пособие", — приводятся слова Шангиной.