https://ria.ru/20210111/ministr-1592511823.html

Забайкальская чиновница извинилась за слова про "поесть и поспать"

Забайкальская чиновница извинилась за слова про "поесть и поспать"

Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина извинилась за фразу про "поесть и поспать в больнице", произнесенную при встрече с жителями поселка... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T05:49

2021-01-11T05:49

2021-01-11T11:13

россия

забайкальский край

красноярск

общество

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Министр извинилась за слова про "поесть и поспать"

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КРАСНОЯРСК, 11 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина извинилась за фразу про "поесть и поспать в больнице", произнесенную при встрече с жителями поселка Харагун.Ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ появилась информация, в которой утверждалось, что глава Минздрава Забайкалья Анна Шангина на встрече с жителями назвала больницу в поселке Харагун нерентабельной и заявила о закрытии ночного стационара. На видео Шангина спрашивает, почему в Харагуне нет гипермаркета, и отвечает, что это нерентабельно. После она предлагает поговорить о рентабельности медиков. В конце видео после спора о закрытии ночного стационара она сказала жителям: "Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю".В ведомстве отметили, что "высказывание министра о рентабельности медицины появилось как объяснение, почему в участковой больнице не может быть отделений реанимации и операционной". Отмечается, что "рентабельность в медицине — это в первую очередь компетенции врачей". В ведомстве утверждают, что участковая больница будет переведена во врачебную амбулаторию, но качество медицинской помощи не снизится."Хирург у вас работает каждый день, и раз в полторы недели к нему попадает человек на операцию. Но хирургу нужно лечить ежедневно десять человек, из которых семь — оперировать. Анестезиологу-реаниматологу в целях сохранения своей компетенции нужно в день лечить также порядка десяти человек, оказывать им анестезиологическое пособие", — приводятся слова Шангиной.

https://ria.ru/20201217/deputat-1589606338.html

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россия, забайкальский край, красноярск, общество