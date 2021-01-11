https://ria.ru/20210111/metro-1592595852.html

На станции метро Москвы "Бабушкинская" ребенок упал на рельсы

На станции метро Москвы "Бабушкинская" ребенок упал на рельсы

Ребенок упал на рельсы на станции Московского метрополитена "Бабушкинская", сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем телеграм-канале. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T16:24

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2021-01-11T18:24

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ребенок упал на рельсы на станции Московского метрополитена "Бабушкинская", сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем телеграм-канале. Машинист успел среагировать и остановил состав. После этого он обесточил рельс и спас мальчика. Обстоятельства произошедшего уточняются. Поезда следуют по Калужско-Рижской линии в соответствии с графиком.

https://ria.ru/20201231/metro-1591714127.html

москва

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2021

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Машинист метро спас упавшего на рельсы ребенка В Москве в понедельник на станции метро "Бабушкинская" Калужско-Рижской линии на рельсы упал мальчик. Машинист поезда молниеносно среагировал и остановил состав. Затем снял напряжение с контактного рельса и достал ребенка. 2021-01-11T16:24 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, происшествия