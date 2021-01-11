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На станции метро Москвы "Бабушкинская" ребенок упал на рельсы
На станции метро Москвы "Бабушкинская" ребенок упал на рельсы
Ребенок упал на рельсы на станции Московского метрополитена "Бабушкинская", сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем телеграм-канале. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T16:24
2021-01-11T16:24
2021-01-11T18:24
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ребенок упал на рельсы на станции Московского метрополитена "Бабушкинская", сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем телеграм-канале. Машинист успел среагировать и остановил состав. После этого он обесточил рельс и спас мальчика. Обстоятельства произошедшего уточняются. Поезда следуют по Калужско-Рижской линии в соответствии с графиком.
https://ria.ru/20201231/metro-1591714127.html
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Машинист метро спас упавшего на рельсы ребенка
В Москве в понедельник на станции метро "Бабушкинская" Калужско-Рижской линии на рельсы упал мальчик.
Машинист поезда молниеносно среагировал и остановил состав. Затем снял напряжение с контактного рельса и достал ребенка.
2021-01-11T16:24
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москва, московский метрополитен, происшествия