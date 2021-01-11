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На станции метро Москвы "Бабушкинская" ребенок упал на рельсы
На станции метро Москвы "Бабушкинская" ребенок упал на рельсы
Ребенок упал на рельсы на станции Московского метрополитена "Бабушкинская", сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем телеграм-канале. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T16:24
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москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ребенок упал на рельсы на станции Московского метрополитена "Бабушкинская", сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем телеграм-канале. Машинист успел среагировать и остановил состав. После этого он обесточил рельс и спас мальчика. Обстоятельства произошедшего уточняются. Поезда следуют по Калужско-Рижской линии в соответствии с графиком.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Машинист метро спас упавшего на рельсы ребенка
В Москве в понедельник на станции метро "Бабушкинская" Калужско-Рижской линии на рельсы упал мальчик. Машинист поезда молниеносно среагировал и остановил состав. Затем снял напряжение с контактного рельса и достал ребенка.
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москва, московский метрополитен, происшествия

На станции метро Москвы "Бабушкинская" ребенок упал на рельсы

16:24 11.01.2021 (обновлено: 18:24 11.01.2021)
 
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ребенок упал на рельсы на станции Московского метрополитена "Бабушкинская", сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем телеграм-канале.
Машинист успел среагировать и остановил состав. После этого он обесточил рельс и спас мальчика.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Поезда следуют по Калужско-Рижской линии в соответствии с графиком.
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