https://ria.ru/20210111/mediatek-1592614347.html
Новый процессор для смартфонов от Mediatek удивил своими характеристиками
Новый процессор для смартфонов от Mediatek удивил своими характеристиками
Тайваньский чипмейкер Mediatek объявил о готовящейся презентации новых мобильных платформ. Об этом сообщается в официальном аккаунте компании на Weibo. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:59
2021-01-11T17:59
2021-01-11T17:59
наука
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технологии
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Тайваньский чипмейкер Mediatek объявил о готовящейся презентации новых мобильных платформ. Об этом сообщается в официальном аккаунте компании на Weibo.Презентация процессоров пройдет 20 января. Производитель заявляет, что новые продукты серии Dimensity будут отличаться некоей превосходной технологией. Возможно, речь идет об интегрированном 5G-модеме.Ожидается, что Mediatek представит новый топовый чипсет, под кодовым названием Alps, построенный по 6-нанометровому техпроцессу. Ему приписывается основное ядро Cortex-A78 с тактовой частотой 3 ГГц, графический ускоритель Mali-G77, поддержка оперативной памяти LPDDR5 и накопителя UFS 3.1.
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гаджеты, технологии
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Тайваньский чипмейкер Mediatek объявил о готовящейся презентации новых мобильных платформ. Об этом сообщается
в официальном аккаунте компании на Weibo
.
Презентация процессоров пройдет 20 января. Производитель заявляет, что новые продукты серии Dimensity будут отличаться некоей превосходной технологией. Возможно, речь идет об интегрированном 5G-модеме.
Ожидается, что Mediatek представит новый топовый чипсет, под кодовым названием Alps, построенный по 6-нанометровому техпроцессу. Ему приписывается основное ядро Cortex-A78 с тактовой частотой 3 ГГц, графический ускоритель Mali-G77, поддержка оперативной памяти LPDDR5 и накопителя UFS 3.1.