https://ria.ru/20210111/mediatek-1592614347.html

Новый процессор для смартфонов от Mediatek удивил своими характеристиками

Новый процессор для смартфонов от Mediatek удивил своими характеристиками

Тайваньский чипмейкер Mediatek объявил о готовящейся презентации новых мобильных платформ. Об этом сообщается в официальном аккаунте компании на Weibo. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:59

2021-01-11T17:59

2021-01-11T17:59

наука

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Тайваньский чипмейкер Mediatek объявил о готовящейся презентации новых мобильных платформ. Об этом сообщается в официальном аккаунте компании на Weibo.Презентация процессоров пройдет 20 января. Производитель заявляет, что новые продукты серии Dimensity будут отличаться некоей превосходной технологией. Возможно, речь идет об интегрированном 5G-модеме.Ожидается, что Mediatek представит новый топовый чипсет, под кодовым названием Alps, построенный по 6-нанометровому техпроцессу. Ему приписывается основное ядро Cortex-A78 с тактовой частотой 3 ГГц, графический ускоритель Mali-G77, поддержка оперативной памяти LPDDR5 и накопителя UFS 3.1.

https://ria.ru/20201112/mac-1584320170.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаджеты, технологии