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СК оценит работу ответственных за мониторинг схода лавин в Норильске
СК оценит работу ответственных за мониторинг схода лавин в Норильске
Следователи дадут оценку действиям должностных лиц служб, ответственных за мониторинг схода лавин в Норильске, где погибли три человека, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:08
2021-01-11T14:08
сход лавины под норильском
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
красноярский край
норильск
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц служб, ответственных за мониторинг схода лавин в Норильске, где погибли три человека, сообщается на сайте СК РФ.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, снегом засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, а их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Мальчик еще в реанимации, но врачи наблюдают у него положительную динамику."В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц оперативных служб, ответственных за мониторинг и предупреждение возникновения неблагоприятных метеорологических явлений в виде схода лавин в горной местности Норильска, а также должностных лиц администрации города Норильска, заключивших договор аренды земельных участков с "Ассоциацией по организации отдыха любителей горнолыжного спорта" в лавиноопасном месте", - говорится в сообщении.По данным следствия, строения, попавшие под лавину, не относятся к горнолыжному комплексу "Гора Отдельная", а построены гражданами, вступившими в "Ассоциацию по организации отдыха любителей горнолыжного спорта", на земле, выделенной им в аренду администрацией Норильска.Добавляется, что дом, где погибли три человека, был построен главой семьи самовольно без каких-либо разрешительных документов. "Он много лет работал на горнолыжном комплексе, в октябре 2020 года заключил договор субаренды горнолыжной базы и с того момента занимался подготовкой склона и канатной дороги к введению в эксплуатацию", - отметили в СК.В настоящее время следователями допрошено около 30 свидетелей и очевидцев, проведены обыски и выемки в нескольких подразделениях администрации Норильска, у арендатора земельного участка, передавшего данную территорию в субаренду, в Норильском подразделении Ростехнадзора, а также в иных организациях и учреждениях, имеющих отношение к произошедшему.
https://ria.ru/20210111/norilsk-1592564578.html
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сход лавины под норильском, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), красноярский край, норильск

СК оценит работу ответственных за мониторинг схода лавин в Норильске

14:08 11.01.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСход лавины под Норильском
Сход лавины под Норильском - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц служб, ответственных за мониторинг схода лавин в Норильске, где погибли три человека, сообщается на сайте СК РФ.
В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, снегом засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, а их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Мальчик еще в реанимации, но врачи наблюдают у него положительную динамику.
"В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц оперативных служб, ответственных за мониторинг и предупреждение возникновения неблагоприятных метеорологических явлений в виде схода лавин в горной местности Норильска, а также должностных лиц администрации города Норильска, заключивших договор аренды земельных участков с "Ассоциацией по организации отдыха любителей горнолыжного спорта" в лавиноопасном месте", - говорится в сообщении.
По данным следствия, строения, попавшие под лавину, не относятся к горнолыжному комплексу "Гора Отдельная", а построены гражданами, вступившими в "Ассоциацию по организации отдыха любителей горнолыжного спорта", на земле, выделенной им в аренду администрацией Норильска.
Дом, разрушенный в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса Гора Отдельная в Норильске - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
13:37
Пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток пришел в сознание
Добавляется, что дом, где погибли три человека, был построен главой семьи самовольно без каких-либо разрешительных документов. "Он много лет работал на горнолыжном комплексе, в октябре 2020 года заключил договор субаренды горнолыжной базы и с того момента занимался подготовкой склона и канатной дороги к введению в эксплуатацию", - отметили в СК.
В настоящее время следователями допрошено около 30 свидетелей и очевидцев, проведены обыски и выемки в нескольких подразделениях администрации Норильска, у арендатора земельного участка, передавшего данную территорию в субаренду, в Норильском подразделении Ростехнадзора, а также в иных организациях и учреждениях, имеющих отношение к произошедшему.
 
Сход лавины под НорильскомСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Красноярский крайНорильск
 
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