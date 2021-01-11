https://ria.ru/20210111/kurs-1592571894.html
Официальный курс евро на вторник вырос на две копейки
Официальный курс евро на вторник вырос на две копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,91 копейки - до 90,8123 рубля, курс доллара - на 64 копейки - до 74,5157 рубля,... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:15
2021-01-11T14:15
2021-01-11T14:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,91 копейки - до 90,8123 рубля, курс доллара - на 64 копейки - до 74,5157 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 36,06 копейки, составив 81,8492 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика