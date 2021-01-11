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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592643236.html
Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье после праздников
Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье после праздников
Всплеска числа заболевших COVID-19 после новогодних праздников в Подмосковье нет, несмотря на то, что в регионе работали музеи, дома культуры и другие досуговые РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T21:14
2021-01-11T21:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Всплеска числа заболевших COVID-19 после новогодних праздников в Подмосковье нет, несмотря на то, что в регионе работали музеи, дома культуры и другие досуговые учреждения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв."У нас были открыты музеи, выставки, все это было с соблюдением всех мер предосторожности, стандартов. Мы не видим какого-либо всплеска, все штатно. Да, заболеваемость есть, госпитализация за это время уменьшилась", - сказал Воробьёв в эфире телеканала "Россия 1".В понедельник в Подмосковье выявили 1315 новых случаев заболевания COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье после праздников

21:14 11.01.2021 (обновлено: 21:34 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрохожий в медицинской маске в городе Щелково
Прохожий в медицинской маске в городе Щелково - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Всплеска числа заболевших COVID-19 после новогодних праздников в Подмосковье нет, несмотря на то, что в регионе работали музеи, дома культуры и другие досуговые учреждения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"У нас были открыты музеи, выставки, все это было с соблюдением всех мер предосторожности, стандартов. Мы не видим какого-либо всплеска, все штатно. Да, заболеваемость есть, госпитализация за это время уменьшилась", - сказал Воробьёв в эфире телеканала "Россия 1".
В понедельник в Подмосковье выявили 1315 новых случаев заболевания COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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