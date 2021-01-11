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Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье после праздников

Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье после праздников

Всплеска числа заболевших COVID-19 после новогодних праздников в Подмосковье нет, несмотря на то, что в регионе работали музеи, дома культуры и другие досуговые РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T21:14

2021-01-11T21:14

2021-01-11T21:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Всплеска числа заболевших COVID-19 после новогодних праздников в Подмосковье нет, несмотря на то, что в регионе работали музеи, дома культуры и другие досуговые учреждения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв."У нас были открыты музеи, выставки, все это было с соблюдением всех мер предосторожности, стандартов. Мы не видим какого-либо всплеска, все штатно. Да, заболеваемость есть, госпитализация за это время уменьшилась", - сказал Воробьёв в эфире телеканала "Россия 1".В понедельник в Подмосковье выявили 1315 новых случаев заболевания COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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