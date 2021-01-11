https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592634368.html
Ливан вводит режим ЧС из-за вспышки коронавируса
Ливан вводит режим ЧС из-за вспышки коронавируса
Высший совет по безопасности Ливана принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей стране на фоне новой вспышки коронавируса в стране, сообщает... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T19:45
2021-01-11T19:45
2021-01-11T19:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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БЕЙРУТ, 11 янв - РИА Новости. Высший совет по безопасности Ливана принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей стране на фоне новой вспышки коронавируса в стране, сообщает ливанский телеканал "Аль-Джадид"."Согласно решению совета, режим ЧС может быть продлен в случае необходимости", - сообщает телеканал.Во время режима ЧС международный аэропорт будет продолжать работать, но по новым правилам все прибывающие граждане должны будут неделю оставаться в обязательной изоляции в определенных гостиницах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210108/shtamm-1592351664.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, ливан, в мире