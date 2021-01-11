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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592634368.html
Ливан вводит режим ЧС из-за вспышки коронавируса
Ливан вводит режим ЧС из-за вспышки коронавируса
Высший совет по безопасности Ливана принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей стране на фоне новой вспышки коронавируса в стране, сообщает... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T19:45
2021-01-11T19:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
ливан
в мире
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БЕЙРУТ, 11 янв - РИА Новости. Высший совет по безопасности Ливана принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей стране на фоне новой вспышки коронавируса в стране, сообщает ливанский телеканал "Аль-Джадид"."Согласно решению совета, режим ЧС может быть продлен в случае необходимости", - сообщает телеканал.Во время режима ЧС международный аэропорт будет продолжать работать, но по новым правилам все прибывающие граждане должны будут неделю оставаться в обязательной изоляции в определенных гостиницах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, ливан, в мире

Ливан вводит режим ЧС из-за вспышки коронавируса

19:45 11.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСитуация в южном Ливане
Ситуация в южном Ливане - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 11 янв - РИА Новости. Высший совет по безопасности Ливана принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей стране на фоне новой вспышки коронавируса в стране, сообщает ливанский телеканал "Аль-Джадид".
"Согласно решению совета, режим ЧС может быть продлен в случае необходимости", - сообщает телеканал.
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8 января, 21:27Распространение нового коронавируса
ВОЗ признала более быстрое распространение нового штамма коронавируса
Во время режима ЧС международный аэропорт будет продолжать работать, но по новым правилам все прибывающие граждане должны будут неделю оставаться в обязательной изоляции в определенных гостиницах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛиванВ мире
 
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