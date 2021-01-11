https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592596344.html
Найден способ вдвое сократить распространение коронавируса
Найден способ вдвое сократить распространение коронавируса
Применение двунаправленного отслеживания контактов может значительно снизить передачу коронавируса. К таким выводам пришли ученые из США и Германии. Результаты... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T16:25
2021-01-11T16:25
2021-01-11T16:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
сша
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Применение двунаправленного отслеживания контактов может значительно снизить передачу коронавируса. К таким выводам пришли ученые из США и Германии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. Ученые отметили, что для контроля за распространением коронавируса необходимо отслеживание контактов зараженных. Однако, в большинстве случаев связи фиксируются только "вперед". Авторы исследования пришли к выводу, что при использовании "двунаправленного" отслеживания, при котором стремятся выяснить не только тех, кого может заразить пациент, но и тех, кто заразил его, позволяет практически вдвое снизить передачу вируса. Кроме того, важно увеличить срок отслеживания контактов с двух до шести суток перед появлением симптомов. Исследователи построили несколько моделей отслеживания контактных лиц и сравнили их эффективность в предотвращении дальнейшей передачи вируса. Оказалось, что применение двунаправленного отслеживания позволяет снизить эффективное число воспроизводства как минимум на 0,3 единицы, а вместе с цифровым отслеживанием через смартфон еще на 0,25. А увеличение срока трассировки контактов до шести суток позволило вместе с двумя предыдущими изменения вдвое снизить коэффициент распространения вируса: с 2,5 до 1,2-1,3. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили почти 89 миллионов случаев заражения новой инфекцией, из которых более 1,9 миллиона человек скончались. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Эти же страны лидируют по числу жертв болезни. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, германия, сша
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Применение двунаправленного отслеживания контактов может значительно снизить передачу коронавируса. К таким выводам пришли ученые из США
и Германии
. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature
.
Ученые отметили, что для контроля за распространением коронавируса необходимо отслеживание контактов зараженных. Однако, в большинстве случаев связи фиксируются только "вперед". Авторы исследования пришли к выводу, что при использовании "двунаправленного" отслеживания, при котором стремятся выяснить не только тех, кого может заразить пациент, но и тех, кто заразил его, позволяет практически вдвое снизить передачу вируса. Кроме того, важно увеличить срок отслеживания контактов с двух до шести суток перед появлением симптомов.
Исследователи построили несколько моделей отслеживания контактных лиц и сравнили их эффективность в предотвращении дальнейшей передачи вируса. Оказалось, что применение двунаправленного отслеживания позволяет снизить эффективное число воспроизводства как минимум на 0,3 единицы, а вместе с цифровым отслеживанием через смартфон еще на 0,25. А увеличение срока трассировки контактов до шести суток позволило вместе с двумя предыдущими изменения вдвое снизить коэффициент распространения вируса: с 2,5 до 1,2-1,3.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили почти 89 миллионов случаев заражения новой инфекцией, из которых более 1,9 миллиона человек скончались. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии
и Бразилии
. Эти же страны лидируют по числу жертв болезни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.