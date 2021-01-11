https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592596344.html

Найден способ вдвое сократить распространение коронавируса

Найден способ вдвое сократить распространение коронавируса

Применение двунаправленного отслеживания контактов может значительно снизить передачу коронавируса. К таким выводам пришли ученые из США и Германии. Результаты... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T16:25

2021-01-11T16:25

2021-01-11T16:25

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

германия

сша

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Применение двунаправленного отслеживания контактов может значительно снизить передачу коронавируса. К таким выводам пришли ученые из США и Германии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. Ученые отметили, что для контроля за распространением коронавируса необходимо отслеживание контактов зараженных. Однако, в большинстве случаев связи фиксируются только "вперед". Авторы исследования пришли к выводу, что при использовании "двунаправленного" отслеживания, при котором стремятся выяснить не только тех, кого может заразить пациент, но и тех, кто заразил его, позволяет практически вдвое снизить передачу вируса. Кроме того, важно увеличить срок отслеживания контактов с двух до шести суток перед появлением симптомов. Исследователи построили несколько моделей отслеживания контактных лиц и сравнили их эффективность в предотвращении дальнейшей передачи вируса. Оказалось, что применение двунаправленного отслеживания позволяет снизить эффективное число воспроизводства как минимум на 0,3 единицы, а вместе с цифровым отслеживанием через смартфон еще на 0,25. А увеличение срока трассировки контактов до шести суток позволило вместе с двумя предыдущими изменения вдвое снизить коэффициент распространения вируса: с 2,5 до 1,2-1,3. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили почти 89 миллионов случаев заражения новой инфекцией, из которых более 1,9 миллиона человек скончались. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Эти же страны лидируют по числу жертв болезни. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591669840.html

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сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, сша