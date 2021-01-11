Эксперт ВОЗ призвал "не показывать пальцем" на Китай из-за пандемии
© AP Photo / Yan Linyun/Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Yan Linyun/
"Я думаю, что это неудача. Борьба с пандемией - ответственность всего мира. ВОЗ предупреждала о риске новых заболеваний, и я не думаю, что какая -либо страна защищена от этого. Поэтому я не считаю, что эта ситуация о каких обвинениях. Это о понимании и изучении для того, чтобы быть готовыми к будущему. Я не думаю, что мы тут должны тыкать пальцем (в кого-то – ред.)", - заявила Купманс в интервью телеканалу CGTN.
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Шестого января глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для экспертов ВОЗ, которые планировали направиться в страну для выяснения происхождения COVID-19. В понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что делегация экспертов ВОЗ в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай 14 января. ВОЗ приветствовала заявление китайских властей о визите в страну экспертов организации и выразила надежду на тесное сотрудничество по вопросу выявления источника COVID-19.
Группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.