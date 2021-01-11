https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592591934.html

Эксперт ВОЗ призвал "не показывать пальцем" на Китай из-за пандемии

Эксперт ВОЗ призвал "не показывать пальцем" на Китай из-за пандемии

Представитель направляющейся в Китай группы международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс считает, что не нужно винить КНР... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T16:00

2021-01-11T16:00

2021-01-11T16:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

здоровье - общество

воз

дания

китай

япония

сша

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ПЕКИН, 11 янв - РИА Новости. Представитель направляющейся в Китай группы международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс считает, что не нужно винить КНР из-за начала пандемии, так как ни одна страна не защищена от этого."Я думаю, что это неудача. Борьба с пандемией - ответственность всего мира. ВОЗ предупреждала о риске новых заболеваний, и я не думаю, что какая -либо страна защищена от этого. Поэтому я не считаю, что эта ситуация о каких обвинениях. Это о понимании и изучении для того, чтобы быть готовыми к будущему. Я не думаю, что мы тут должны тыкать пальцем (в кого-то – ред.)", - заявила Купманс в интервью телеканалу CGTN.Шестого января глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для экспертов ВОЗ, которые планировали направиться в страну для выяснения происхождения COVID-19. В понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что делегация экспертов ВОЗ в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай 14 января. ВОЗ приветствовала заявление китайских властей о визите в страну экспертов организации и выразила надежду на тесное сотрудничество по вопросу выявления источника COVID-19.Группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201008/tramp-1578741618.html

дания

китай

япония

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, дания, китай, япония, сша, в мире