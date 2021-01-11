Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592591934.html
Эксперт ВОЗ призвал "не показывать пальцем" на Китай из-за пандемии
Эксперт ВОЗ призвал "не показывать пальцем" на Китай из-за пандемии
Представитель направляющейся в Китай группы международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс считает, что не нужно винить КНР... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T16:00
2021-01-11T16:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
воз
дания
китай
япония
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_16cccf9d8d071e20dd262efd6666d215.jpg
ПЕКИН, 11 янв - РИА Новости. Представитель направляющейся в Китай группы международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс считает, что не нужно винить КНР из-за начала пандемии, так как ни одна страна не защищена от этого."Я думаю, что это неудача. Борьба с пандемией - ответственность всего мира. ВОЗ предупреждала о риске новых заболеваний, и я не думаю, что какая -либо страна защищена от этого. Поэтому я не считаю, что эта ситуация о каких обвинениях. Это о понимании и изучении для того, чтобы быть готовыми к будущему. Я не думаю, что мы тут должны тыкать пальцем (в кого-то – ред.)", - заявила Купманс в интервью телеканалу CGTN.Шестого января глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для экспертов ВОЗ, которые планировали направиться в страну для выяснения происхождения COVID-19. В понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что делегация экспертов ВОЗ в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай 14 января. ВОЗ приветствовала заявление китайских властей о визите в страну экспертов организации и выразила надежду на тесное сотрудничество по вопросу выявления источника COVID-19.Группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201008/tramp-1578741618.html
дания
китай
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2acbce884a4710f06b47be8f28ce842b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, дания, китай, япония, сша, в мире

Эксперт ВОЗ призвал "не показывать пальцем" на Китай из-за пандемии

16:00 11.01.2021
 
© AP Photo / Yan Linyun/Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© AP Photo / Yan Linyun/
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 янв - РИА Новости. Представитель направляющейся в Китай группы международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс считает, что не нужно винить КНР из-за начала пандемии, так как ни одна страна не защищена от этого.
"Я думаю, что это неудача. Борьба с пандемией - ответственность всего мира. ВОЗ предупреждала о риске новых заболеваний, и я не думаю, что какая -либо страна защищена от этого. Поэтому я не считаю, что эта ситуация о каких обвинениях. Это о понимании и изучении для того, чтобы быть готовыми к будущему. Я не думаю, что мы тут должны тыкать пальцем (в кого-то – ред.)", - заявила Купманс в интервью телеканалу CGTN.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля 2020, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Шестого января глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для экспертов ВОЗ, которые планировали направиться в страну для выяснения происхождения COVID-19. В понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что делегация экспертов ВОЗ в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай 14 января. ВОЗ приветствовала заявление китайских властей о визите в страну экспертов организации и выразила надежду на тесное сотрудничество по вопросу выявления источника COVID-19.
Группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Дональд Трамп направляется в военный госпиталь - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября 2020, 01:14Распространение нового коронавируса
Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусЗдоровье - ОбществоВОЗДанияКитайЯпонияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Партия "Нур Отан" победила на парламентских выборах в Казахстане
07:11В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения
07:10Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на новогодних праздниках
06:55В Екатеринбурге помогут пострадавшим и родным погибших при пожаре
06:48В Совфеде предложили наказывать за "трэш-стримы"
06:46Критики считают, что Зендая получит "Оскар" за роль в "Малкольме и Мари"
06:41Жильцы дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, вернулись в квартиры
06:41При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь
06:29Любитель дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну
06:12Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге
06:09Иммунолог объяснил спад заболеваемости COVID-19
05:59СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре в доме в Екатеринбурге
05:53В Новосибирской области задержали криминального авторитета
05:43В палату представителей хотят внести резолюцию с порицанием Трампа
05:35Польша не ответила на запрос РФ о беседе Качиньского перед катастрофой
05:34США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
05:20СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне
05:19Мексика может использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:16Amazon приостановила выделение средств ряду американских законодателей
05:03В Минобороны рассказали о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
Лента новостейМолния