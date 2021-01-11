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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592591478.html
Для въезда в Великобританию начали требовать результаты теста на COVID-19
Для въезда в Великобританию начали требовать результаты теста на COVID-19
Все прибывающие в Англию обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19 в связи с распространением новых штаммов коронавируса, сообщает посольство... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:55
2021-01-11T16:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Все прибывающие в Англию обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19 в связи с распространением новых штаммов коронавируса, сообщает посольство Великобритании в Москве.Дипмиссия отмечает, что тест должен быть сделан не позже, чем за 72 часа до отправления в страну."Если у пассажира, прибывшего в Англию, будут отсутствовать результаты теста, ему придется заплатить штраф в размере 500 фунтов. Обязательный тест на COVID-19 распространяется только на прибывающих в Англию. Однако мы ожидаем, что администрации Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии введут подобные меры в ближайшем будущем", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале посольства."Если страна, из которой вы прибываете, не находится в списке исключений, то вам все равно придется соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней, даже если результат теста отрицательный", - добавляется в сообщении.В субботу, 9 января, количество скончавшихся от COVID-19 в Британии с начала пандемии превысило 80 тысяч, заразившихся - более 3 миллионов. Эти показатели превысили пессимистичные прогнозы правительства страны, с которыми оно выступало весной 2020 года, во время первой волны пандемии. Тогда советники правительства говорили, что от коронавируса могут умереть от 20 до 80 тысяч жителей Соединенного Королевства.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 3 072 349 человек, умер 81 431 заболевший.В Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Рост заражений не прекращается, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов. Согласно данным NHS, две из 20 крупных лондонских больниц заполнены на 100%, а еще 13 преодолели отметку в 92%, которая считается критической.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Для въезда в Великобританию начали требовать результаты теста на COVID-19

15:55 11.01.2021 (обновлено: 16:07 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Все прибывающие в Англию обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19 в связи с распространением новых штаммов коронавируса, сообщает посольство Великобритании в Москве.
Дипмиссия отмечает, что тест должен быть сделан не позже, чем за 72 часа до отправления в страну.
"Если у пассажира, прибывшего в Англию, будут отсутствовать результаты теста, ему придется заплатить штраф в размере 500 фунтов. Обязательный тест на COVID-19 распространяется только на прибывающих в Англию. Однако мы ожидаем, что администрации Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии введут подобные меры в ближайшем будущем", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале посольства.
"Если страна, из которой вы прибываете, не находится в списке исключений, то вам все равно придется соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней, даже если результат теста отрицательный", - добавляется в сообщении.
В субботу, 9 января, количество скончавшихся от COVID-19 в Британии с начала пандемии превысило 80 тысяч, заразившихся - более 3 миллионов. Эти показатели превысили пессимистичные прогнозы правительства страны, с которыми оно выступало весной 2020 года, во время первой волны пандемии. Тогда советники правительства говорили, что от коронавируса могут умереть от 20 до 80 тысяч жителей Соединенного Королевства.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 3 072 349 человек, умер 81 431 заболевший.
В Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Рост заражений не прекращается, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов. Согласно данным NHS, две из 20 крупных лондонских больниц заполнены на 100%, а еще 13 преодолели отметку в 92%, которая считается критической.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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