Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09 11.01.2021 (обновлено: 15:42 11.01.2021)
© AP Photo / Rob GriffitЛетучая мышь и ее детеныш
© AP Photo / Rob Griffit
ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Места скопления летучих мышей являются наиболее вероятным источником происхождения COVID-19, заявила представитель направляющейся в Китай международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения Марион Купманс.
Шестого января глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для экспертов организации, которые планировали направиться в страну для выяснения происхождения COVID-19. В понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что делегация экспертов ВОЗ в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай 14 января. ВОЗ приветствовала заявление китайских властей о визите в страну экспертов и выразила надежду на тесное сотрудничество по вопросу выявления источника COVID-19.
"Конечно, есть версии относительно того, откуда появился вирус, вероятнее всего, это резервуары летучих мышей", - сказала Купманс в интервью телеканалу CGTN.
Группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.