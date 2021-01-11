https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592583515.html

Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19

Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19

Места скопления летучих мышей являются наиболее вероятным источником происхождения COVID-19, заявила представитель направляющейся в Китай международной группы... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T15:09

2021-01-11T15:09

2021-01-11T15:42

тедрос адханом гебрейесус

сша

распространение нового коронавируса

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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Места скопления летучих мышей являются наиболее вероятным источником происхождения COVID-19, заявила представитель направляющейся в Китай международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения Марион Купманс.Шестого января глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для экспертов организации, которые планировали направиться в страну для выяснения происхождения COVID-19. В понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что делегация экспертов ВОЗ в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай 14 января. ВОЗ приветствовала заявление китайских властей о визите в страну экспертов и выразила надежду на тесное сотрудничество по вопросу выявления источника COVID-19."Конечно, есть версии относительно того, откуда появился вирус, вероятнее всего, это резервуары летучих мышей", - сказала Купманс в интервью телеканалу CGTN.Группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592578782.html

https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592567510.html

сша

весь мир

китай

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тедрос адханом гебрейесус, сша, коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, китай, в мире