https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592579296.html

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки почти на 214 тысяч

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки почти на 214 тысяч

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось почти на 214 тысяч, скончались 1814 человек, сообщает университет... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T14:47

2021-01-11T14:47

2021-01-11T14:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сша

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось почти на 214 тысяч, скончались 1814 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики зафиксировали в США 213 905 случаев заражения COVID-19.Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности в США выявили более 22,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 374 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210109/shtamm-1592365160.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире