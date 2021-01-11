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https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592579296.html
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки почти на 214 тысяч
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки почти на 214 тысяч
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось почти на 214 тысяч, скончались 1814 человек, сообщает университет... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:47
2021-01-11T14:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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сша
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось почти на 214 тысяч, скончались 1814 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики зафиксировали в США 213 905 случаев заражения COVID-19.Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности в США выявили более 22,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 374 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки почти на 214 тысяч

14:47 11.01.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongПациент лежит на кровати в отделении COVID-19 в Медицинском центре Святого Креста Провиденса в районе Мишн-Хиллз в Лос-Анджелесе
Пациент лежит на кровати в отделении COVID-19 в Медицинском центре Святого Креста Провиденса в районе Мишн-Хиллз в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось почти на 214 тысяч, скончались 1814 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа медики зафиксировали в США 213 905 случаев заражения COVID-19.
Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности в США выявили более 22,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 374 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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