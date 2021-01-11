https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592579296.html
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки почти на 214 тысяч
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки почти на 214 тысяч
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось почти на 214 тысяч, скончались 1814 человек, сообщает университет... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:47
2021-01-11T14:47
2021-01-11T14:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592473180_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_252e7b16e04a59151f413878fca47087.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось почти на 214 тысяч, скончались 1814 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики зафиксировали в США 213 905 случаев заражения COVID-19.Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности в США выявили более 22,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 374 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210109/shtamm-1592365160.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592473180_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d45d1412513f925a0d663ba1c057db4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире