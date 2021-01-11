https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592578782.html
Эксперты ВОЗ сообщили о загадочных вспышках COVID-19 в Китае
Эксперты ВОЗ сообщили о загадочных вспышках COVID-19 в Китае
Член международной группы экспертов ВОЗ Марион Купманс, которая прибудет в Китай для исследования происхождения COVID-19, считает загадочными недавние вспышки... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:45
2021-01-11T14:45
2021-01-11T15:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Член международной группы экспертов ВОЗ Марион Купманс, которая прибудет в Китай для исследования происхождения COVID-19, считает загадочными недавние вспышки вируса в Китае, связанные с импортированной замороженной продукцией.Власти Китая в последние месяцы неоднократно сообщали о локальных вспышках COVID-19 в разных городах страны и связывали их с обнаружением вируса на упаковках импортированной замороженной продукции, как правило водного промысла."Да, мы обсуждали этот вопрос с нашими коллегами. По моему мнению, это один из самых загадочных вопросов. Мы знаем, что основной путь передачи вируса - капли и аэрозоль. Мы видели на примере SARS, что передача другими путями возможна, возможна зараженная окружающая среда. Однако с учетом того, что мы знаем о вирусе, для меня сложно понять, каким образом вирус мог выжить…", - сказала Купманс в интервью китайскому телеканалу CGTN.По словам эксперта, определенно можно сказать, что на поверхности упаковок замороженной продукции вирус может жить дольше, и эта информация, которую нужно изучить более углубленно."Является ли это объяснением, или может есть другие очаги, где вирус циркулирует. Я думаю, что это важно понять", - сказала Купманс.Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР в понедельник сообщил, что делегация экспертов ВОЗ в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай 14 января для выяснения происхождения COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592583515.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, китай, в мире