Эксперты ВОЗ намерены выяснить в Китае причины начала эпидемии COVID-19
14:16 11.01.2021 (обновлено: 15:27 11.01.2021)
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПосетители выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса
ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Направляющаяся в Китай международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения рассчитывает воссоздать картину того, как началась пандемия COVID-19, первая большая вспышка которой произошла d китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года, заявила представитель группы Марион Купманс.
Шестого января глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для экспертов организации, которые планировали направиться в страну для выяснения происхождения COVID-19. В понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что делегация экспертов ВОЗ в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай 14 января. ВОЗ приветствовала заявление китайских властей о визите в страну экспертов и выразила надежду на тесное сотрудничество по вопросу выявления источника COVID-19.
"Нас попросили углубленно изучить вопрос того, как началась пандемия. Что было источником пандемии?... Мы можем в той или иной степени воссоздать картину того, что конкретно случилось, и из этого понять, как готовиться к возникновению болезней в будущем", - заявила Купманс в интервью телеканалу CGTN.
Группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.