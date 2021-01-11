https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592570875.html

Эксперты ВОЗ допустили возникновение коронавируса не в Китае

Эксперты ВОЗ допустили возникновение коронавируса не в Китае

Вероятность возникновения COVID-19 в других странах не исключается, однако важно начать исследование именно с Уханя, где произошла первая большая вспышка,... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T14:13

2021-01-11T14:13

2021-01-11T14:37

здоровье - общество

китай

в мире

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

ухань

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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Вероятность возникновения COVID-19 в других странах не исключается, однако важно начать исследование именно с Уханя, где произошла первая большая вспышка, заявила представитель международной группы экспертов ВОЗ Марион Купманс.Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР в понедельник сообщил, что делегация экспертов ВОЗ в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай 14 января для выяснения происхождения COVID-19."На данном этапе я не думаю, что мы должны что-то исключать, но важно начать с Уханя, где произошла первая большая вспышка. Мы должны быть открыты ко всем гипотезам. И это - что нас просили делать. Но мы должны начать с Уханя, где впервые узнали об этой ситуации", - заявила Купманс в интервью телеканалу CGTN.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

китай

ухань

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2021

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здоровье - общество, китай, в мире, коронавирус covid-19, воз, ухань