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Ученые нашли новый способ уничтожить коронавирус
Ученые нашли новый способ уничтожить коронавирус
Слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус и его мутации, не навредив человеку, установили российские и узбекистанские ученые. Об этом сообщает... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:53
2021-01-11T13:53
2021-01-11T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
узбекистан
наука
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус и его мутации, не навредив человеку, установили российские и узбекистанские ученые. Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).Изучение радиационного влияния на COVID-19 проводят специалисты УрФУ и Академии наук Республики Узбекистан. В ходе совместных исследований они обнаружили особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на SARS-CoV-2."Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток", — цитирует пресс-служба профессора УрФУ Анатолия Зацепина.Сейчас коллектив ученых разрабатывает соответствующую методику лечения. По словам специалистов, радиационное воздействие рассчитано не только на SARS-CoV-2, но и на другие вирусы, в частности его мутации. В связи с этим исследователи предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, узбекистан, наука
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв — РИА Новости.
Слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус и его мутации, не навредив человеку, установили российские и узбекистанские ученые. Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета
(УрФУ).
Изучение радиационного влияния на COVID-19 проводят специалисты УрФУ и Академии наук Республики Узбекистан
. В ходе совместных исследований они обнаружили особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на SARS-CoV-2.
"Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток", — цитирует пресс-служба профессора УрФУ Анатолия Зацепина.
Сейчас коллектив ученых разрабатывает соответствующую методику лечения. По словам специалистов, радиационное воздействие рассчитано не только на SARS-CoV-2, но и на другие вирусы, в частности его мутации. В связи с этим исследователи предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.