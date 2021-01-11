https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592567510.html

Ученые нашли новый способ уничтожить коронавирус

Ученые нашли новый способ уничтожить коронавирус

Слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус и его мутации, не навредив человеку, установили российские и узбекистанские ученые. Об этом сообщает... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:53

2021-01-11T13:53

2021-01-11T14:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

узбекистан

наука

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус и его мутации, не навредив человеку, установили российские и узбекистанские ученые. Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).Изучение радиационного влияния на COVID-19 проводят специалисты УрФУ и Академии наук Республики Узбекистан. В ходе совместных исследований они обнаружили особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на SARS-CoV-2."Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток", — цитирует пресс-служба профессора УрФУ Анатолия Зацепина.Сейчас коллектив ученых разрабатывает соответствующую методику лечения. По словам специалистов, радиационное воздействие рассчитано не только на SARS-CoV-2, но и на другие вирусы, в частности его мутации. В связи с этим исследователи предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

узбекистан

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, узбекистан, наука