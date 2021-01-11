ВОЗ надеется на сотрудничестве с Китаем по выявлению источника COVID-19
13:29 11.01.2021 (обновлено: 13:43 11.01.2021)
ЦЮРИХ, 11 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует заявление китайских властей о визите в страну экспертов ВОЗ, надеется на тесное сотрудничество по вопросу выявления источника COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Шестого января Гебрейесус заявлял, что власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для экспертов ВОЗ, которые планировали направиться в страну для выяснения происхождения COVID-19. В понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что делегация экспертов ВОЗ в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай 14 января.
"Мы приветствуем заявление Китая относительно международной группы, изучающей происхождение вируса, вызывающего COVID-19. Мы надеемся на тесное сотрудничество с нашими китайскими коллегами в этой важной миссии по выявлению источника вируса и пути его распространения среди населения", - написал глава ВОЗ в своем аккаунте в Twitter.
We welcome #China's announcement regarding the intl. team examining the origins of virus that causes #COVID19. We look forward to working closely with our 🇨🇳 counterparts on this critical mission to identify the virus source & its route of introduction to the human population.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 11, 2021
Группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф