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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592563193.html
ВОЗ надеется на сотрудничестве с Китаем по выявлению источника COVID-19
ВОЗ надеется на сотрудничестве с Китаем по выявлению источника COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует заявление китайских властей о визите в страну экспертов ВОЗ, надеется на тесное сотрудничество по... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:29
2021-01-11T13:43
тедрос адханом гебрейесус
дания
сша
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
китай
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ЦЮРИХ, 11 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует заявление китайских властей о визите в страну экспертов ВОЗ, надеется на тесное сотрудничество по вопросу выявления источника COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.Шестого января Гебрейесус заявлял, что власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для экспертов ВОЗ, которые планировали направиться в страну для выяснения происхождения COVID-19. В понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что делегация экспертов ВОЗ в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай 14 января."Мы приветствуем заявление Китая относительно международной группы, изучающей происхождение вируса, вызывающего COVID-19. Мы надеемся на тесное сотрудничество с нашими китайскими коллегами в этой важной миссии по выявлению источника вируса и пути его распространения среди населения", - написал глава ВОЗ в своем аккаунте в Twitter.Группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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тедрос адханом гебрейесус, дания, сша, в мире, коронавирус covid-19, воз, китай

ВОЗ надеется на сотрудничестве с Китаем по выявлению источника COVID-19

13:29 11.01.2021 (обновлено: 13:43 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Анна РаткоглоСитуация в Ухани, Китай
Ситуация в Ухани, Китай - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 11 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует заявление китайских властей о визите в страну экспертов ВОЗ, надеется на тесное сотрудничество по вопросу выявления источника COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Шестого января Гебрейесус заявлял, что власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для экспертов ВОЗ, которые планировали направиться в страну для выяснения происхождения COVID-19. В понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что делегация экспертов ВОЗ в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай 14 января.
Ситуация в Ухани, Китай - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
08:22
Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для выяснения происхождения COVID-19
"Мы приветствуем заявление Китая относительно международной группы, изучающей происхождение вируса, вызывающего COVID-19. Мы надеемся на тесное сотрудничество с нашими китайскими коллегами в этой важной миссии по выявлению источника вируса и пути его распространения среди населения", - написал глава ВОЗ в своем аккаунте в Twitter.
Группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаТедрос Адханом ГебрейесусДанияСШАВ миреКоронавирус COVID-19ВОЗКитай
 
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