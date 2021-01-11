https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592563193.html

ВОЗ надеется на сотрудничестве с Китаем по выявлению источника COVID-19

ВОЗ надеется на сотрудничестве с Китаем по выявлению источника COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует заявление китайских властей о визите в страну экспертов ВОЗ, надеется на тесное сотрудничество по... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:29

2021-01-11T13:29

2021-01-11T13:43

тедрос адханом гебрейесус

дания

сша

в мире

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591677929_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eabdb4208a89195d2ce18862829c7e97.jpg

ЦЮРИХ, 11 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует заявление китайских властей о визите в страну экспертов ВОЗ, надеется на тесное сотрудничество по вопросу выявления источника COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.Шестого января Гебрейесус заявлял, что власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для экспертов ВОЗ, которые планировали направиться в страну для выяснения происхождения COVID-19. В понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что делегация экспертов ВОЗ в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай 14 января."Мы приветствуем заявление Китая относительно международной группы, изучающей происхождение вируса, вызывающего COVID-19. Мы надеемся на тесное сотрудничество с нашими китайскими коллегами в этой важной миссии по выявлению источника вируса и пути его распространения среди населения", - написал глава ВОЗ в своем аккаунте в Twitter.Группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592515759.html

дания

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тедрос адханом гебрейесус, дания, сша, в мире, коронавирус covid-19, воз, китай