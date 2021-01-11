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В Подмосковье выросло число госпитализаций больных COVID-19 старше 60 лет
В Подмосковье выросло число госпитализаций больных COVID-19 старше 60 лет
Количество госпитализаций жителей старше 60 лет, заразившихся коронавирусом, увеличилось в Московской области за период новогодних праздников, заявила министр... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:07
2021-01-11T13:07
2021-01-11T13:07
распространение нового коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Количество госпитализаций жителей старше 60 лет, заразившихся коронавирусом, увеличилось в Московской области за период новогодних праздников, заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова."Отметился рост госпитализаций жителей старше 60 лет. У нас в осенний период держался этот показатель на уровне 55-56%, за праздничные дни доля таких пациентов составила 57,8%", - сказала Стригункова в понедельник в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".В понедельник в Подмосковье выявили 1315 новых случаев COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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