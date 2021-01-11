https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592559862.html

В Подмосковье выросло число госпитализаций больных COVID-19 старше 60 лет

В Подмосковье выросло число госпитализаций больных COVID-19 старше 60 лет

Количество госпитализаций жителей старше 60 лет, заразившихся коронавирусом, увеличилось в Московской области за период новогодних праздников, заявила министр... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:07

2021-01-11T13:07

2021-01-11T13:07

распространение нового коронавируса

светлана стригункова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Количество госпитализаций жителей старше 60 лет, заразившихся коронавирусом, увеличилось в Московской области за период новогодних праздников, заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова."Отметился рост госпитализаций жителей старше 60 лет. У нас в осенний период держался этот показатель на уровне 55-56%, за праздничные дни доля таких пациентов составила 57,8%", - сказала Стригункова в понедельник в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".В понедельник в Подмосковье выявили 1315 новых случаев COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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