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Центр Гамалеи не получал образец британского штамма коронавируса
Центр Гамалеи не получал образец британского штамма коронавируса
Центр Гамалеи по-прежнему не получал образец "британского" штамма коронавируса, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:46
2021-01-11T11:46
2021-01-11T11:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Центр Гамалеи по-прежнему не получал образец "британского" штамма коронавируса, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."Нам никто штаммов не передавал. У нас их нет, поэтому пока проверять нечего", - сказал Гинцбург.В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили "британский" штамм коронавируса.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, великобритания, в мире