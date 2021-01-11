https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592542347.html

Центр Гамалеи не получал образец британского штамма коронавируса

Центр Гамалеи не получал образец британского штамма коронавируса

Центр Гамалеи по-прежнему не получал образец "британского" штамма коронавируса, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:46

2021-01-11T11:46

2021-01-11T11:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

нии им. гамалеи

великобритания

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Центр Гамалеи по-прежнему не получал образец "британского" штамма коронавируса, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."Нам никто штаммов не передавал. У нас их нет, поэтому пока проверять нечего", - сказал Гинцбург.В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили "британский" штамм коронавируса.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, великобритания, в мире