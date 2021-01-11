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Центр Гамалеи не получал образец британского штамма коронавируса
Центр Гамалеи не получал образец британского штамма коронавируса
Центр Гамалеи по-прежнему не получал образец "британского" штамма коронавируса, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:46
2021-01-11T11:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Центр Гамалеи по-прежнему не получал образец "британского" штамма коронавируса, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."Нам никто штаммов не передавал. У нас их нет, поэтому пока проверять нечего", - сказал Гинцбург.В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили "британский" штамм коронавируса.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, великобритания, в мире

Центр Гамалеи не получал образец британского штамма коронавируса

11:46 11.01.2021 (обновлено: 11:51 11.01.2021)
 
© Фото : РФПИСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Центр Гамалеи по-прежнему не получал образец "британского" штамма коронавируса, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"Нам никто штаммов не передавал. У нас их нет, поэтому пока проверять нечего", - сказал Гинцбург.
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили "британский" штамм коронавируса.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНИИ им. ГамалеиВеликобританияВ мире
 
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