https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592538238.html

Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Тыве, он составляет 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:21

2021-01-11T11:21

2021-01-11T11:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

здоровье - общество

еврейская автономная область

костромская область

магаданская область

республика тыва

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Тыве, он составляет 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,2%, 2. Магаданская область, Костромская область, Еврейская автономная область - 0,3%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Кемеровская область - 0,4%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

еврейская автономная область

костромская область

магаданская область

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, еврейская автономная область, костромская область, магаданская область, республика тыва, общество