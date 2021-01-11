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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592538238.html
Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Тыве, он составляет 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:21
2021-01-11T11:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
еврейская автономная область
костромская область
магаданская область
республика тыва
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Тыве, он составляет 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,2%, 2. Магаданская область, Костромская область, Еврейская автономная область - 0,3%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Кемеровская область - 0,4%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, еврейская автономная область, костромская область, магаданская область, республика тыва, общество

Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

11:21 11.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой медицинской помощи доставили пациента к приемному отделению клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудники скорой медицинской помощи доставили пациента к приемному отделению клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Тыве, он составляет 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,2%, 2. Магаданская область, Костромская область, Еврейская автономная область - 0,3%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Кемеровская область - 0,4%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Здоровье - ОбществоЕврейская автономная областьКостромская областьМагаданская областьРеспублика ТываОбщество
 
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