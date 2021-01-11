https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592538238.html
Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Тыве, он составляет 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:21
2021-01-11T11:21
2021-01-11T11:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
еврейская автономная область
костромская область
магаданская область
республика тыва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588250906_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_141945ff50c4068760bf23fa4228c4ea.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Тыве, он составляет 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,2%, 2. Магаданская область, Костромская область, Еврейская автономная область - 0,3%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Кемеровская область - 0,4%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
еврейская автономная область
костромская область
магаданская область
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588250906_408:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_9472e0212f40177b9ce2c756442fb22a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, еврейская автономная область, костромская область, магаданская область, республика тыва, общество