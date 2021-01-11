https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592536891.html

В России выявили 23 315 случаев заражения коронавирусом за сутки

В России выявили 23 315 случаев заражения коронавирусом за сутки

За сутки в 85 российских регионах выявили 23 315 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:17

2021-01-11T11:17

2021-01-11T11:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах выявили 23 315 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.У 12 процентов заболевших симптомов нет. Умерли 436 пациентов, вылечились более 21,7 тысячи.На первом месте по числу новых случаев — Москва (4646, на 430 больше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3004), Подмосковье (1315), Нижегородская (474), Воронежская (392), Ростовская (390) и Свердловская (384) области, а также Красноярский край (316). Минимальный прирост — в Еврейской АО (13 заболевших), на Чукотке (семеро) и в Ненецком автономном округе (трое).Вчера оперштаб сообщал о 22 851 зарегистрированном за сутки пациенте с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 3 425 269 заразившихся коронавирусом, из них свыше 62,2 тысячи скончались, 2,8 миллиона вылечились. Темпы прироста составляют 0,7 процента.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 88,4 миллиона. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило отметку в 90,2 миллиона. Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты Америки (22,4 миллиона заболевших), Индия (10,46 миллиона) и Бразилия (8,1 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Колумбию и Аргентину.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210110/shtamm-1592502328.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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