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Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для выяснения происхождения COVID-19
Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для выяснения происхождения COVID-19
Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай 14 января для выяснения происхождения... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T08:22
2021-01-11T08:22
коронавирус covid-19
воз
китай
в мире
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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай 14 января для выяснения происхождения COVID-19, говорится в заявлении государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.Ранее представитель пресс-службы ВОЗ Хеддин Холдорсон сообщил РИА Новости, что ВОЗ намерена в январе направить в Китай международную группу экспертов для выяснения происхождения COVID-19."Группа международных экспертов ВОЗ, занимающаяся выяснением причин происхождения COVID-19, прибудет в Китай 14 января для проведения исследований", - говорится в распространённом заявлении ведомства.Отмечается, что группа экспертов ВОЗ будет проводить соответствующие исследования в сотрудничестве с китайскими специалистами.Представитель ВОЗ сообщил РИА Новости, что группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, воз, китай, в мире

Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для выяснения происхождения COVID-19

08:22 11.01.2021
 
© РИА Новости / Анна РаткоглоСитуация в Ухани, Китай
Ситуация в Ухани, Китай - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай 14 января для выяснения происхождения COVID-19, говорится в заявлении государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Ранее представитель пресс-службы ВОЗ Хеддин Холдорсон сообщил РИА Новости, что ВОЗ намерена в январе направить в Китай международную группу экспертов для выяснения происхождения COVID-19.
"Группа международных экспертов ВОЗ, занимающаяся выяснением причин происхождения COVID-19, прибудет в Китай 14 января для проведения исследований", - говорится в распространённом заявлении ведомства.
Отмечается, что группа экспертов ВОЗ будет проводить соответствующие исследования в сотрудничестве с китайскими специалистами.
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Представитель ВОЗ сообщил РИА Новости, что группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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