https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592512615.html

Эксперт назвала возможные сценарии по COVID-19 после Нового года

Эксперт назвала возможные сценарии по COVID-19 после Нового года

Число заболевших коронавирусом в России к весне может пойти на спад, однако динамика после Нового года напрямую зависит от ответственности людей в период... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T06:22

2021-01-11T06:22

2021-01-11T06:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

рэу имени г. в. плеханова

федеральная служба государственной статистики (росстат)

москва

общество

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Названы возможные сценарии по COVID-19 после Нового года

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в России к весне может пойти на спад, однако динамика после Нового года напрямую зависит от ответственности людей в период праздников, поделилась мнением с РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.Собеседница агентства уточнила, что сегодня в день заболевает 20-25 тысяч россиян, в месяц - около 600-750 тысяч. При этом коэффициент распространения инфекции (Rt) в половине субъектов РФ выше 1, в 25 – на пограничном уровне 0,98-0,99. Как подсчитали РИА Новости на основе данных Росстата и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 10 января с заболеванием столкнулись уже почти 2,3% жителей России."К весне можно ожидать и снижение заболеваемости из-за активной вакцинации населения. Девять месяцев пандемии позволили врачам разработать протоколы лечения, подготовить и укомплектовать инфекционные отделения, а не метаться, как это было в марте – мае. По сравнению с мировыми показателями положение в России с коронавирусом значительно лучше, ведь, несмотря на высокие абсолютные показатели заболевших и умерших, относительные коэффициенты значительно ниже", - объяснила Егорова.Эксперт также напомнила, что с вирусом столкнется большая часть населения мира, прежде чем он угаснет или уже не будет причинять такого вреда – ведь для выработки общественного иммунитета должны переболеть более 60% населения. "И вирус не уйдет в ближайшее время, даже в ближайшие год-два. Но вот в каком виде, зависит только от самих людей – можно пройти вакцинацию, а можно и переболеть. И если существуют меры предосторожности, надо их соблюдать, хотя бы из уважения к окружающим, даже если вы сами не верите в эффективности масок, перчаток, ограничительных мероприятий", - заключила она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210111/malysheva-1592508145.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, рэу имени г. в. плеханова, федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, общество