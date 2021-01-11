Эксперт назвала возможные сценарии по COVID-19 после Нового года
06:22 11.01.2021 (обновлено: 06:24 11.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди идут по подземному пешеходному переходу между станциями "Динамо" и "Петровский парк"
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в России к весне может пойти на спад, однако динамика после Нового года напрямую зависит от ответственности людей в период праздников, поделилась мнением с РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.
"Ситуация может усугубиться новогодними праздниками в зависимости от того, как россияне будут соблюдать ограничительные меры. Будем надеяться, что не повторится летний сценарий отпусков. Все-таки на зимние праздники уезжает не такое количество. Но все-таки многие разъезжаются на горнолыжные курорты или просто по туристическим маршрутам России. И при несоблюдении мер предосторожности заболеваемость может повыситься в регионах отдыха, а по приезду – и в регионах проживания отдыхающих", - сказала она.
Собеседница агентства уточнила, что сегодня в день заболевает 20-25 тысяч россиян, в месяц - около 600-750 тысяч. При этом коэффициент распространения инфекции (Rt) в половине субъектов РФ выше 1, в 25 – на пограничном уровне 0,98-0,99. Как подсчитали РИА Новости на основе данных Росстата и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 10 января с заболеванием столкнулись уже почти 2,3% жителей России.
"К весне можно ожидать и снижение заболеваемости из-за активной вакцинации населения. Девять месяцев пандемии позволили врачам разработать протоколы лечения, подготовить и укомплектовать инфекционные отделения, а не метаться, как это было в марте – мае. По сравнению с мировыми показателями положение в России с коронавирусом значительно лучше, ведь, несмотря на высокие абсолютные показатели заболевших и умерших, относительные коэффициенты значительно ниже", - объяснила Егорова.
Эксперт также напомнила, что с вирусом столкнется большая часть населения мира, прежде чем он угаснет или уже не будет причинять такого вреда – ведь для выработки общественного иммунитета должны переболеть более 60% населения. "И вирус не уйдет в ближайшее время, даже в ближайшие год-два. Но вот в каком виде, зависит только от самих людей – можно пройти вакцинацию, а можно и переболеть. И если существуют меры предосторожности, надо их соблюдать, хотя бы из уважения к окружающим, даже если вы сами не верите в эффективности масок, перчаток, ограничительных мероприятий", - заключила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.