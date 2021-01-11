Инфекционист назвала единственный способ остановить пандемию COVID-19
03:11 11.01.2021 (обновлено: 06:21 11.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди в подземном пешеходном переходе между станциями "Динамо" и "Петровский парк"
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Остановить эпидемию коронавируса можно только при вакцинации трех четвертей населения в максимально короткие сроки, сообщила РИА Новости президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.
"Если есть эпидемия, любая совершенно, бактериальная, вирусная, и если во время эпидемии мы вакцинируем 50 и менее процентов населения, то мы эпидемию не остановим. Это всегда было догмой. Поэтому речь идет о том, чтобы остановить эпидемию, у нас должно быть привито порядка трех четвертей населения. И самое главное, разговор не идет о том, что давайте будем вакцинировать три-пять лет. Нет, разговор идет о том, что в принципе за достаточно короткий срок нужно вакцинировать, создать быстро иммунную прослойку", - сказала Шестакова.
Сейчас, как напомнила специалист, никто не знает, сколько будет сохраняться эффективность вакцины.
"Если мы будем всех вакцинировать три года, у нас уже подоспеют те, у кого иммунитет закончился. И тем самым у нас это будет постоянный текущий процесс. Поэтому нужно так же, как мы проводим вакцинацию против гриппа", - добавила Шестакова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.