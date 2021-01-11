https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592508567.html

Инфекционист назвала единственный способ остановить пандемию COVID-19

Инфекционист назвала единственный способ остановить пандемию COVID-19

Остановить эпидемию коронавируса можно только при вакцинации трех четвертей населения в максимально короткие сроки, сообщила РИА Новости президент Международной РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T03:11

2021-01-11T03:11

2021-01-11T06:21

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Остановить эпидемию коронавируса можно только при вакцинации трех четвертей населения в максимально короткие сроки, сообщила РИА Новости президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.Сейчас, как напомнила специалист, никто не знает, сколько будет сохраняться эффективность вакцины."Если мы будем всех вакцинировать три года, у нас уже подоспеют те, у кого иммунитет закончился. И тем самым у нас это будет постоянный текущий процесс. Поэтому нужно так же, как мы проводим вакцинацию против гриппа", - добавила Шестакова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210110/shtamm-1592502328.html

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2021

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