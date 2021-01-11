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Инфекционист назвала единственный способ остановить пандемию COVID-19
Инфекционист назвала единственный способ остановить пандемию COVID-19
Остановить эпидемию коронавируса можно только при вакцинации трех четвертей населения в максимально короткие сроки, сообщила РИА Новости президент Международной РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T03:11
2021-01-11T06:21
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Остановить эпидемию коронавируса можно только при вакцинации трех четвертей населения в максимально короткие сроки, сообщила РИА Новости президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.Сейчас, как напомнила специалист, никто не знает, сколько будет сохраняться эффективность вакцины."Если мы будем всех вакцинировать три года, у нас уже подоспеют те, у кого иммунитет закончился. И тем самым у нас это будет постоянный текущий процесс. Поэтому нужно так же, как мы проводим вакцинацию против гриппа", - добавила Шестакова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, общество

Инфекционист назвала единственный способ остановить пандемию COVID-19

03:11 11.01.2021 (обновлено: 06:21 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди в подземном пешеходном переходе между станциями "Динамо" и "Петровский парк"
Люди в подземном пешеходном переходе между станциями Динамо и Петровский парк - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Остановить эпидемию коронавируса можно только при вакцинации трех четвертей населения в максимально короткие сроки, сообщила РИА Новости президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.
"Если есть эпидемия, любая совершенно, бактериальная, вирусная, и если во время эпидемии мы вакцинируем 50 и менее процентов населения, то мы эпидемию не остановим. Это всегда было догмой. Поэтому речь идет о том, чтобы остановить эпидемию, у нас должно быть привито порядка трех четвертей населения. И самое главное, разговор не идет о том, что давайте будем вакцинировать три-пять лет. Нет, разговор идет о том, что в принципе за достаточно короткий срок нужно вакцинировать, создать быстро иммунную прослойку", - сказала Шестакова.
Сейчас, как напомнила специалист, никто не знает, сколько будет сохраняться эффективность вакцины.
"Если мы будем всех вакцинировать три года, у нас уже подоспеют те, у кого иммунитет закончился. И тем самым у нас это будет постоянный текущий процесс. Поэтому нужно так же, как мы проводим вакцинацию против гриппа", - добавила Шестакова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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