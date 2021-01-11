https://ria.ru/20210111/kommunalschiki-1592606127.html

Коммунальные службы Москвы готовы к работе в экстремальных условиях

Коммунальные службы Москвы готовы к работе в экстремальных условиях

Коммунальные службы Москвы готовы к работе в экстремальных условиях, город заблаговременно начал подготовку к морозам, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:22

2021-01-11T17:22

2021-01-11T17:22

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы готовы к работе в экстремальных условиях, город заблаговременно начал подготовку к морозам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра подчеркнул, что системы подачи тепла рассчитаны и на более низкие температуры. Город заблаговременно получил информацию о понижении температуры, в связи с чем были предприняты меры для того, чтобы поднять уровень теплоносителя на объектах генерации тепла."Сейчас мы вышли на заданные параметры, на заданные отметки. Температура воздуха понижается, соответственно, уровень теплоносителя повышается. Сегодня все городские службы... готовы к этим мероприятиям", - отметил Бирюков.По его словам, также подготовлены мероприятия, связанные с наличием аварийного запаса материалов, объектов генерации электрической энергии, особое место уделяется объектам ТиНАО, за всеми подстанциями закреплены передвижные дизельные генераторы на случай нарушения подачи электроснабжения.

https://realty.ria.ru/20210111/oek-1592549180.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва