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Коммунальные службы Москвы готовы к работе в экстремальных условиях
Коммунальные службы Москвы готовы к работе в экстремальных условиях
Коммунальные службы Москвы готовы к работе в экстремальных условиях, город заблаговременно начал подготовку к морозам, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:22
2021-01-11T17:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы готовы к работе в экстремальных условиях, город заблаговременно начал подготовку к морозам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра подчеркнул, что системы подачи тепла рассчитаны и на более низкие температуры. Город заблаговременно получил информацию о понижении температуры, в связи с чем были предприняты меры для того, чтобы поднять уровень теплоносителя на объектах генерации тепла."Сейчас мы вышли на заданные параметры, на заданные отметки. Температура воздуха понижается, соответственно, уровень теплоносителя повышается. Сегодня все городские службы... готовы к этим мероприятиям", - отметил Бирюков.По его словам, также подготовлены мероприятия, связанные с наличием аварийного запаса материалов, объектов генерации электрической энергии, особое место уделяется объектам ТиНАО, за всеми подстанциями закреплены передвижные дизельные генераторы на случай нарушения подачи электроснабжения.
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жкх, петр бирюков, москва

Коммунальные службы Москвы готовы к работе в экстремальных условиях

17:22 11.01.2021
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовРаботник коммунальной службы
Работник коммунальной службы - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы готовы к работе в экстремальных условиях, город заблаговременно начал подготовку к морозам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В ближайшие сутки произойдет резкое понижение температуры наружного воздуха, минимальную температуру мы ожидаем в среду и четверг, когда температура опустится до минус 22 градусов в отдельных местах и ниже... Системы города, которые занимаются жизнеобеспечением, к работе в экстремальных условиях готовы", - сообщил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что системы подачи тепла рассчитаны и на более низкие температуры. Город заблаговременно получил информацию о понижении температуры, в связи с чем были предприняты меры для того, чтобы поднять уровень теплоносителя на объектах генерации тепла.
"Сейчас мы вышли на заданные параметры, на заданные отметки. Температура воздуха понижается, соответственно, уровень теплоносителя повышается. Сегодня все городские службы... готовы к этим мероприятиям", - отметил Бирюков.
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По его словам, также подготовлены мероприятия, связанные с наличием аварийного запаса материалов, объектов генерации электрической энергии, особое место уделяется объектам ТиНАО, за всеми подстанциями закреплены передвижные дизельные генераторы на случай нарушения подачи электроснабжения.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХПетр БирюковМосква
 
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