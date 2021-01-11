https://ria.ru/20210111/kolumbiya-1592649058.html

Глава МИД Колумбии заразилась коронавирусом

Глава МИД Колумбии заразилась коронавирусом

Глава колумбийской дипломатии Клаудиа Блум сообщила о заражении коронавирусом, она чувствует себя хорошо и продолжает работу из дома. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T22:31

2021-01-11T22:31

2021-01-11T22:45

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

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колумбия

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МЕХИКО, 11 янв - РИА Новости. Глава колумбийской дипломатии Клаудиа Блум сообщила о заражении коронавирусом, она чувствует себя хорошо и продолжает работу из дома."Сообщаю колумбийцам, что в связи со случаем, произошедшим в моей семье, ранее я начала профилактическую изоляцию и сдала тест на COVID-19. Результат теста оказался положительным", - говорится в сообщении, опубликованном МИД Колумбии.Министр также сообщила о "хорошем состоянии здоровья" и добавила, что продолжает выполнять свои обязанности по министерской повестке из дома. В ближайшие несколько дней она намерена возобновить личные встречи с учетом медицинских рекомендаций.Согласно последним данным минздрава, в Колумбии за время эпидемии выявлены 1,786 миллиона случаев COVID-19 (+15 537 за последние сутки), включая 46 114 летальных (+330).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/koronavirus-1592605666.html

колумбия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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