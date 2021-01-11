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https://ria.ru/20210111/kolumbiya-1592649058.html
Глава МИД Колумбии заразилась коронавирусом
Глава МИД Колумбии заразилась коронавирусом
Глава колумбийской дипломатии Клаудиа Блум сообщила о заражении коронавирусом, она чувствует себя хорошо и продолжает работу из дома. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T22:31
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МЕХИКО, 11 янв - РИА Новости. Глава колумбийской дипломатии Клаудиа Блум сообщила о заражении коронавирусом, она чувствует себя хорошо и продолжает работу из дома."Сообщаю колумбийцам, что в связи со случаем, произошедшим в моей семье, ранее я начала профилактическую изоляцию и сдала тест на COVID-19. Результат теста оказался положительным", - говорится в сообщении, опубликованном МИД Колумбии.Министр также сообщила о "хорошем состоянии здоровья" и добавила, что продолжает выполнять свои обязанности по министерской повестке из дома. В ближайшие несколько дней она намерена возобновить личные встречи с учетом медицинских рекомендаций.Согласно последним данным минздрава, в Колумбии за время эпидемии выявлены 1,786 миллиона случаев COVID-19 (+15 537 за последние сутки), включая 46 114 летальных (+330).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, мид колумбии, колумбия, в мире

Глава МИД Колумбии заразилась коронавирусом

22:31 11.01.2021 (обновлено: 22:45 11.01.2021)
 
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Пробирка в лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МЕХИКО, 11 янв - РИА Новости. Глава колумбийской дипломатии Клаудиа Блум сообщила о заражении коронавирусом, она чувствует себя хорошо и продолжает работу из дома.
"Сообщаю колумбийцам, что в связи со случаем, произошедшим в моей семье, ранее я начала профилактическую изоляцию и сдала тест на COVID-19. Результат теста оказался положительным", - говорится в сообщении, опубликованном МИД Колумбии.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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Министр также сообщила о "хорошем состоянии здоровья" и добавила, что продолжает выполнять свои обязанности по министерской повестке из дома. В ближайшие несколько дней она намерена возобновить личные встречи с учетом медицинских рекомендаций.
Согласно последним данным минздрава, в Колумбии за время эпидемии выявлены 1,786 миллиона случаев COVID-19 (+15 537 за последние сутки), включая 46 114 летальных (+330).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМИД КолумбииКолумбияВ мире
 
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