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Генсек ШОС назвал выборы президента Киргизии открытыми и свободными
Генсек ШОС назвал выборы президента Киргизии открытыми и свободными
Выборы президента Киргизии прошли открыто и свободно, они легитимны, сообщил в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь ШОС Владимир Норов. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T08:17
2021-01-11T08:17
президентские выборы в киргизии — 2021
владимир норов
садыр жапаров
шос
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 11 янв - РИА Новости. Выборы президента Киргизии прошли открыто и свободно, они легитимны, сообщил в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь ШОС Владимир Норов."Выборы президента Киргизии прошли открыто и свободно, они легитимны", - заявил он.По словам Норова, приглашение международных наблюдателей говорит о "стремлении Киргизии обеспечить максимальную прозрачность и демократичность выборов"."Миссия заявляет, что досрочные выборы и референдум по определению формы правления проведены в соответствии с законодательством страны и принятыми Киргизией международными обязательствами. Нарушения законодательства не отмечены", - подчеркнул он.Как добавил Норов, согласно выводам миссии мероприятия в рамках выборов проводились открыто и подробно освещались в СМИ, всем кандидатам были обеспечены равные условия. "Выборы в Киргизии состоялись на широкой конкурентной основе, в атмосфере открытости и прозрачности", - отметил генсек ШОС.В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. В выборах президента по данным с 98% участков лидирует Садыр Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.
https://ria.ru/20210111/zhaparov-1592511458.html
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президентские выборы в киргизии — 2021, владимир норов, садыр жапаров, шос, киргизия, в мире

Генсек ШОС назвал выборы президента Киргизии открытыми и свободными

08:17 11.01.2021
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов выступает на совещании министров иностранных дел ШОС в Бишкеке. 22 мая 2019
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов выступает на совещании министров иностранных дел ШОС в Бишкеке. 22 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 11 янв - РИА Новости. Выборы президента Киргизии прошли открыто и свободно, они легитимны, сообщил в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.
"Выборы президента Киргизии прошли открыто и свободно, они легитимны", - заявил он.
Агитационный плакат кандидата в президенты Кыргызской Республики Садыра Жапарова на стекле автомобиля в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
05:10
Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после подсчета 98% бюллетеней
По словам Норова, приглашение международных наблюдателей говорит о "стремлении Киргизии обеспечить максимальную прозрачность и демократичность выборов".
"Миссия заявляет, что досрочные выборы и референдум по определению формы правления проведены в соответствии с законодательством страны и принятыми Киргизией международными обязательствами. Нарушения законодательства не отмечены", - подчеркнул он.
Как добавил Норов, согласно выводам миссии мероприятия в рамках выборов проводились открыто и подробно освещались в СМИ, всем кандидатам были обеспечены равные условия. "Выборы в Киргизии состоялись на широкой конкурентной основе, в атмосфере открытости и прозрачности", - отметил генсек ШОС.
В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. В выборах президента по данным с 98% участков лидирует Садыр Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.
Женщина на одном из избирательных участков в Бишкеке во время голосования на досрочных выборах президента Кыргызской Республики - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 17:40
В Киргизии большинство проголосовало за президентскую форму правления
 
Президентские выборы в Киргизии — 2021Владимир НоровСадыр ЖапаровШОСКиргизияВ мире
 
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