https://ria.ru/20210111/kirgiziya-1592515615.html

Генсек ШОС назвал выборы президента Киргизии открытыми и свободными

Генсек ШОС назвал выборы президента Киргизии открытыми и свободными

Выборы президента Киргизии прошли открыто и свободно, они легитимны, сообщил в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь ШОС Владимир Норов. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T08:17

2021-01-11T08:17

2021-01-11T08:17

президентские выборы в киргизии — 2021

владимир норов

садыр жапаров

шос

киргизия

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БИШКЕК, 11 янв - РИА Новости. Выборы президента Киргизии прошли открыто и свободно, они легитимны, сообщил в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь ШОС Владимир Норов."Выборы президента Киргизии прошли открыто и свободно, они легитимны", - заявил он.По словам Норова, приглашение международных наблюдателей говорит о "стремлении Киргизии обеспечить максимальную прозрачность и демократичность выборов"."Миссия заявляет, что досрочные выборы и референдум по определению формы правления проведены в соответствии с законодательством страны и принятыми Киргизией международными обязательствами. Нарушения законодательства не отмечены", - подчеркнул он.Как добавил Норов, согласно выводам миссии мероприятия в рамках выборов проводились открыто и подробно освещались в СМИ, всем кандидатам были обеспечены равные условия. "Выборы в Киргизии состоялись на широкой конкурентной основе, в атмосфере открытости и прозрачности", - отметил генсек ШОС.В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. В выборах президента по данным с 98% участков лидирует Садыр Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.

https://ria.ru/20210111/zhaparov-1592511458.html

https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592482926.html

киргизия

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президентские выборы в киргизии — 2021, владимир норов, садыр жапаров, шос, киргизия, в мире