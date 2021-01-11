Хуситы пригрозили ответить США в случае включения их в список террористов
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
ДОХА, 11 янв - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое с 2014 года правит на севере Йемена после смещения президента Абду Раббу Мансура Хади, пригрозило США ответными мерами в случае включения их движения в список террористических организаций, заявил РИА Новости в понедельник глава делегации хуситов на переговорах с йеменским правительством Мухаммед Абдессалям.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в пресс-релизе на сайте госдепа подтвердил намерение объявить йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) иностранной террористической организацией. СМИ сообщали, что на этот шаг администрация может пойти уже в понедельник.
"Если не произойдет серьезного пересмотра этой позиции, и эти меры будут предприняты в отношении нас, мы будем вести себя с американцами аналогичным образом по многим вопросам", - сказал Абдессалям.
Он указал, что в американской позиции на деле нет ничего нового по отношению к движению, поскольку она уже всемерно поддерживает арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией, которая бомбит Йемен. Кроме того, хуситы считают, что администрация Дональда Трампа потерпела неудачу в решении многих проблем региона и создала отрицательное отношение к себе и ее основным союзникам в регионе - Саудовской Аравии и Израилю.
В свою очередь министерство иностранных дел международно признанного правительства Йемена приветствовало в социальной сети Twitter возможное решение США включить хуситов в список террористических организаций, отметив, что "правительство Йемена требовало ранее от США пойти на этот шаг, поскольку хуситы заслуживают называться террористами, и необходимо усилить давление на них для создания условий с целью принуждения их к миру".
Ранее ООН предупредила США о последствиях включения хуситов в список террористов, указав, что это может помешать мирному процессу в Йемене.
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