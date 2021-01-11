Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210111/khusity-1592558773.html
Хуситы пригрозили ответить США в случае включения их в список террористов
Хуситы пригрозили ответить США в случае включения их в список террористов
Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое с 2014 года правит на севере Йемена после смещения президента Абду Раббу Мансура Хади, пригрозило США... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:05
2021-01-11T13:05
майк помпео
ансар алла
дональд трамп
саудовская аравия
йемен
оон
сша
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151347/63/1513476311_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1a587cd4b82e07b9d774790934cdf434.jpg
ДОХА, 11 янв - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое с 2014 года правит на севере Йемена после смещения президента Абду Раббу Мансура Хади, пригрозило США ответными мерами в случае включения их движения в список террористических организаций, заявил РИА Новости в понедельник глава делегации хуситов на переговорах с йеменским правительством Мухаммед Абдессалям.Ранее госсекретарь США Майк Помпео в пресс-релизе на сайте госдепа подтвердил намерение объявить йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) иностранной террористической организацией. СМИ сообщали, что на этот шаг администрация может пойти уже в понедельник."Если не произойдет серьезного пересмотра этой позиции, и эти меры будут предприняты в отношении нас, мы будем вести себя с американцами аналогичным образом по многим вопросам", - сказал Абдессалям.Он указал, что в американской позиции на деле нет ничего нового по отношению к движению, поскольку она уже всемерно поддерживает арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией, которая бомбит Йемен. Кроме того, хуситы считают, что администрация Дональда Трампа потерпела неудачу в решении многих проблем региона и создала отрицательное отношение к себе и ее основным союзникам в регионе - Саудовской Аравии и Израилю.В свою очередь министерство иностранных дел международно признанного правительства Йемена приветствовало в социальной сети Twitter возможное решение США включить хуситов в список террористических организаций, отметив, что "правительство Йемена требовало ранее от США пойти на этот шаг, поскольку хуситы заслуживают называться террористами, и необходимо усилить давление на них для создания условий с целью принуждения их к миру".Ранее ООН предупредила США о последствиях включения хуситов в список террористов, указав, что это может помешать мирному процессу в Йемене.
https://ria.ru/20210111/khusity-1592517155.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201230/aden-1591595621.html
саудовская аравия
йемен
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151347/63/1513476311_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_6b294c4f6d232fadf57a2c91471859cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, ансар алла, дональд трамп, саудовская аравия, йемен, оон, сша, израиль, в мире

Хуситы пригрозили ответить США в случае включения их в список террористов

13:05 11.01.2021
 
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© AP Photo / Hani Mohammed
Читать ria.ru в
ДОХА, 11 янв - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое с 2014 года правит на севере Йемена после смещения президента Абду Раббу Мансура Хади, пригрозило США ответными мерами в случае включения их движения в список террористических организаций, заявил РИА Новости в понедельник глава делегации хуситов на переговорах с йеменским правительством Мухаммед Абдессалям.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в пресс-релизе на сайте госдепа подтвердил намерение объявить йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) иностранной террористической организацией. СМИ сообщали, что на этот шаг администрация может пойти уже в понедельник.
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
08:47
Помпео подтвердил намерение США объявить хуситов террористами
"Если не произойдет серьезного пересмотра этой позиции, и эти меры будут предприняты в отношении нас, мы будем вести себя с американцами аналогичным образом по многим вопросам", - сказал Абдессалям.
Он указал, что в американской позиции на деле нет ничего нового по отношению к движению, поскольку она уже всемерно поддерживает арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией, которая бомбит Йемен. Кроме того, хуситы считают, что администрация Дональда Трампа потерпела неудачу в решении многих проблем региона и создала отрицательное отношение к себе и ее основным союзникам в регионе - Саудовской Аравии и Израилю.
В свою очередь министерство иностранных дел международно признанного правительства Йемена приветствовало в социальной сети Twitter возможное решение США включить хуситов в список террористических организаций, отметив, что "правительство Йемена требовало ранее от США пойти на этот шаг, поскольку хуситы заслуживают называться террористами, и необходимо усилить давление на них для создания условий с целью принуждения их к миру".
Ранее ООН предупредила США о последствиях включения хуситов в список террористов, указав, что это может помешать мирному процессу в Йемене.
Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 15:20
Во взрыве в аэропорту Адена обвинили хуситов
 
Майк ПомпеоАнсар АллаДональд ТрампСаудовская АравияЙеменООНСШАИзраильВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
15:08Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
15:07В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
15:04В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:02Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией
15:01Parler удалил пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Майка Пенса
15:01Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину "Спутник V"
14:59Finnair возобновит полеты в Россию
Лента новостейМолния