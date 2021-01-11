https://ria.ru/20210111/khozyaystvo-1589484030.html

Как стать успешным фермером с нуля: удивительная история семьи из Сибири

Как стать успешным фермером с нуля: удивительная история семьи из Сибири

Еще несколько лет назад Максим Величко жил в мегаполисе и не задумывался о том, чтобы перебраться за город. У него с женой был небольшой участок в алтайской... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T08:00

2021-01-11T08:00

2021-01-11T14:00

коровы

обь

новосибирская область

алтайский край

работа

общество

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Еще несколько лет назад Максим Величко жил в мегаполисе и не задумывался о том, чтобы перебраться за город. У него с женой был небольшой участок в алтайской глубинке, куда они иногда приезжали. Но в какой-то момент Максим решил остаться там насовсем и заняться фермерством. Супруги не имели никакого представления о сельском хозяйстве. Однако это не помешало им за короткий срок с нуля создать ферму полного производственного цикла, обеспечив работой местных."Начинали с нуля""Участок с домом мы купили восемь лет назад. Бывали там, когда хотелось отдохнуть на природе. Максим любит рыбалку, — рассказывает РИА Новости Лидия Величко из Новосибирска. — А в 2017-м он вдруг загорелся идеей фермерства. Конечно, я его поддержала. Максим тогда руководил транспортной компанией, я сидела дома с детьми и одновременно занималась центром оздоровительной гимнастики. Мы были обычными городскими жителями. С чего начать, не знали. Наши представления о деревенских буднях ограничивались поездками к бабушке на выходные".Но отсутствие опыта в сельском хозяйстве, уверяет собеседница, пошло им только на руку. "Мы избежали тех ошибок, которые допускают многие, поскольку хотят пойти по накатанному пути. Максим изучал доступную информацию о фермерстве. И в итоге сделал индивидуальный проект, отвечающий именно нашим запросам".Самое сложное — адаптировать все под местный климат. На Алтае он резко континентальный. Надо учитывать сильные ветры, морозы под 40 градусов, оттепели. "Мы взяли 15 голов крупного рогатого скота: редкую айрширскую корову родом из шотландского региона и казахскую белоголовую. Стадо небольшое, на нем, конечно, шишки набили, но и многому научились. К примеру, в первую зиму были проблемы с уличными поилками, поскольку те перемерзли. Пришлось экстренно утеплять подземную разводку труб, чтобы животные не остались без воды — она нужна в изобилии, — вспоминает Лидия. — И с электричеством сложности были. Ветер дунет — замыкание на линии, света нет. Поставили генераторы: ферма, если что-то случится, перейдет на собственное обеспечение".Более-менее наладив хозяйство, Величко решили расширяться. "Сдавать молоко оптом на заводы неприбыльно. Цену предлагают настолько низкую, что это порой даже себестоимость не покрывает, — поясняет Лидия. — Это и подтолкнуло нас открыть собственные цеха по переработке сырья". За три года многое автоматизировали: наладили подачу воды, уборку навоза, поставили современные доильные установки. Сегодня на ферме около тысячи голов: коровы, лошади, бараны, свиньи и птица.Заливные лугаФерма находится в четырех часах на машине от Новосибирска, рядом с селом Рассказиха Первомайского района Алтайского края. Лидия с детьми живут в городе, а глава семейства большую часть времени на ферме — контролирует производство. "Там хорошие места: река Обь, множество протоков. Коровы пасутся на заливных лугах. Мелководные речки в летнюю жару — спасение. Почвы плодородные, разнотравье. Мы постоянно подсаживаем многолетние и однолетние культуры. Например, суданку — она богата витаминами".Лето — самая ответственная пора, поскольку нужно сделать запасы сена и сенажа (подсушенной травы) на полтора года вперед. На случай неурожая всего должно быть в достатке. "Сено и сенаж сворачивают в тюки. В одном свертке от 180 до 230 килограммов. Суточный расход — 30 тюков сена и пять сенажа, — говорит Лидия. — Сенаж вообще упаковывается в герметичную пленку — по сути, это консервация. Животные с большим удовольствием едят его в холода".У каждой коровы, к слову, есть паспорт. "У нас не племенное хозяйство. Но мы отслеживаем чистоту крови, ведь от этого зависит дальнейшее развитие, качество продукции".Среди крупного рогатого скота есть породы мясные и молочные. У первых плотное телосложение, развитая мускулатура. К холодам они обрастают густой шерстью — гуляют на улице даже в морозы. Вторые, наоборот, домашние: зимуют только в теплых ангарах. "Вообще коровам надо часто бывать на улице, принимать солнечные ванны, двигаться. Это повышает удои. В нашей работе очень важно к ним по-доброму относиться, хорошо кормить и поить"."Работы всегда хватает"На ферме два производственных цеха — молочный и мясной. Ассортимент широкий: молоко, сметана, йогурты, сливки, масло, сыры. Продукцию реализуют через сайт и соцсети — только под заказ, в Алтайском крае и Новосибирской области. Величко сотрудничают с частными лицами и фермерскими магазинами. В сетевых их товара нет. "Там, как известно, такие условия, что реально качественным продуктам не пройти. В перспективе хотелось бы открыть собственную точку, но на это нужны ресурсы и время".Пока все силы Максим и Лидия бросили на расширение производственных мощностей. "Корм для животных выращиваем самостоятельно. Ищем грамотного агронома: земля есть, хотелось бы ее использовать с толком, — замечает Лидия. — Некоторые наши клиенты шутят: "У вас можно купить все, вот только хлеба не хватает". Теперь и об этом направлении всерьез задумались. Пекаря бы хорошего найти".На ферме 45 постоянных работников из разных уголков Алтайского края. Летом привлекают дополнительный персонал. Для некоторых организовали транспорт, а тем, чьи дома далеко, предоставляют жилье. "Мы постоянно ищем хороших специалистов — ветеринаров, зоотехников, сотрудников в производственные цеха. Не хватает квалифицированных кадров. Найти ответственного скотника, доярку, пастуха — большая удача. А ведь зарплаты у нас гораздо выше средних по региону. Сейчас поколение, хорошо разбирающееся в сельском хозяйстве, уже возрастное. Физическим трудом им сложно заниматься". Лидия рассказывает: многие "заядлые фермеры" спрашивают, как им удалось с нуля поднять производство такого масштаба без помощи со стороны. Максим и Лидия уверены: до времен, когда фермы полностью автоматизируют, еще далеко. Человек в сельском хозяйстве по-прежнему очень востребован. Поэтому профессионалы, готовые отказаться от городской суеты и перебраться в деревню, — на вес золота.

https://ria.ru/20200919/khozyaystvo-1577438781.html

https://ria.ru/20200612/1572807556.html

обь

новосибирская область

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коровы, обь, новосибирская область, алтайский край, работа, общество