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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210111/kapitoliy-1592548626.html
Бывший шеф полиции Капитолия рассказал о попытках получить подкрепление
Бывший шеф полиции Капитолия рассказал о попытках получить подкрепление
Экс-глава полиции Капитолия в Вашингтоне Стивен Сунд заявил, что еще до начала массовых беспорядков безуспешно просил службы безопасности и военное командование РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:21
2021-01-11T12:21
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Экс-глава полиции Капитолия в Вашингтоне Стивен Сунд заявил, что еще до начала массовых беспорядков безуспешно просил службы безопасности и военное командование США о подкреплении.После нападения протестующих на Капитолий, которое привело к гибели людей, Сунд подал в отставку.В интервью газете Washington Post уволившийся шеф полиции, охраняющей конгресс США, сообщил, что в первый раз попросил привлечь к охране здания национальную гвардию еще до того, как сторонники президента Дональда Трампа собрались в Вашингтоне.По словам Сунда, в общей сложности он сделал шесть запросов о подкреплении, один из которых был отвергнут генерал-лейтенантом Уолтером Пиаттом. "Мне не нравится вид бойцов национальной гвардии, стоящих в полицейском оцеплении, с Капитолием на заднем фоне", - приводит полицейский слова военного.Глава администрации столичного мэра Мюриэл Баузер Джон Фальчикьо подтвердил, что Сунд делал отчаянные попытки получить подкрепление. "Этот парень в буквальном смысле кричал о помощи по телефону. Это врезалось в мою память", - сказал он.Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.
https://ria.ru/20210111/kapitoliy-1592520670.html
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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа
В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Бывший шеф полиции Капитолия рассказал о попытках получить подкрепление

12:21 11.01.2021
 
© REUTERS / Shannon StapletonУчастники акции протеста сторонников Дональда Трампа и сотрудники полиции у здания Конгресса США в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников Дональда Трампа и сотрудники полиции у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Экс-глава полиции Капитолия в Вашингтоне Стивен Сунд заявил, что еще до начала массовых беспорядков безуспешно просил службы безопасности и военное командование США о подкреплении.
После нападения протестующих на Капитолий, которое привело к гибели людей, Сунд подал в отставку.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
09:31
Полицию Капитолия предупреждали о возможных беспорядках
В интервью газете Washington Post уволившийся шеф полиции, охраняющей конгресс США, сообщил, что в первый раз попросил привлечь к охране здания национальную гвардию еще до того, как сторонники президента Дональда Трампа собрались в Вашингтоне.
По словам Сунда, в общей сложности он сделал шесть запросов о подкреплении, один из которых был отвергнут генерал-лейтенантом Уолтером Пиаттом. "Мне не нравится вид бойцов национальной гвардии, стоящих в полицейском оцеплении, с Капитолием на заднем фоне", - приводит полицейский слова военного.
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
03:53Захват Капитолия в Вашингтоне
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Глава администрации столичного мэра Мюриэл Баузер Джон Фальчикьо подтвердил, что Сунд делал отчаянные попытки получить подкрепление. "Этот парень в буквальном смысле кричал о помощи по телефону. Это врезалось в мою память", - сказал он.
Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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