https://ria.ru/20210111/kapitoliy-1592520670.html

Полицию Капитолия предупреждали о возможных беспорядках

Полицию Капитолия предупреждали о возможных беспорядках

Федеральное бюро расследований США (ФБР) и департамент полиции Нью-Йорка передавали полиции Капитолия информацию о возможных беспорядках во время протестов... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T09:31

2021-01-11T09:31

2021-01-11T09:31

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капитолий

nbc

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США (ФБР) и департамент полиции Нью-Йорка передавали полиции Капитолия информацию о возможных беспорядках во время протестов сторонников действующего президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC.Как сообщается, сотрудники ФБР даже посетили более десятка экстремистов, уже находящихся под следствием, чтобы призвать их не ехать в Вашингтон."Перед этим событием ФБР получило достоверную и требующую принятия мер информацию о лицах, которые планировали поехать на протесты и выражали желание участвовать в насилии. ФБР удалось отговорить этих людей от поездки в округ Колумбия", - приводит телеканал слова неназванного старшего должностного лица ФБР. По его словам, ФБР и партнеры на федеральном, местном уровне и уровне штатов собирали и делились информацией в рамках подготовки к различным запланированным мероприятиям.Кроме того, полиция Нью-Йорка за несколько недель и дней до событий в Вашингтоне направляла правоохранительным органам по всей стране, в частности полиции Капитолия, разведывательные данные с описанием угроз и насильственной риторики в социальных сетях. По словам неназванных должностных лиц, полиции Капитолия предоставили отдельный отчет, в котором описывалась экстремистская риторика и угрозы насилия, которые появлялись в соцсетях в связи с митингом.Шестого января президент Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

https://ria.ru/20210111/besporyadki-1592509400.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210110/ssha-1592450023.html

нью-йорк (город)

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, капитолий, nbc, дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), вашингтон (город), сша, в мире