https://ria.ru/20210111/jakutskcitymayor-1592526422.html

Мэр Якутска объявила об отставке по состоянию здоровья

Мэр Якутска объявила об отставке по состоянию здоровья

Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что уходит в отставку. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T10:55

2021-01-11T10:55

2021-01-11T11:03

республика саха (якутия)

сардана авксентьева

евгений григорьев

айсен николаев

политика

якутск

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что уходит в отставку. В записи в Instagram политик заявила, что уже не может работать круглый год из-за проблем со здоровьем. В пресс-службе мэрии пояснили, что это плановые операции. Врачи приняли такое решение после углубленного обследования, которое Авксентьева проходила осенью прошлого года.Якутская гордума примет официальное решение об отставке Авксентьевой на сессии 14 января. До новых выборов исполнять обязанности главы города будет ее первый заместитель Евгений Григорьев. По словам экс-главы города, прямые выбора мэра пройдут этой весной. Григорьев заявил, что будет в них участвовать. В прежней должности он курировал вопросы развития территорий, дорог, строительства и переселения из ветхого и аварийного жилья.Пресс-секретарь мэра Алексей Толстяков подчеркнул, что решение об отставке не связано с каким-либо политическим давлением."Хочу подчеркнуть, что это решение было принято без участия третьих лиц, никто никакого давления на главу города не оказывал", — написал Толстяков в Facebook.Глава Якутии Айсен Николаев пожелал Авксентьевой здоровья и отметил, что понимает ее решение об уходе.После отставки Сардана Авксентьева станет советником нового главы города на общественных началах.Авксентьева – первая женщина на посту мэра Якутска (выиграла выборы в сентябре 2018 года). В первом распоряжении в качестве главы города приказала продать дорогие машины мэрии. В ноябре 2020 года стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".

https://ria.ru/20210111/otstavka-1592510024.html

https://ria.ru/20201227/yakutsk-1591090338.html

республика саха (якутия)

якутск

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республика саха (якутия), сардана авксентьева, евгений григорьев, айсен николаев, политика, якутск